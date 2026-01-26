본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

육아 정보 한눈에…인천시, AI 육아코디 챗봇 서비스 추진

박혜숙기자

입력2026.01.26 13:47

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 가정에서 영유아를 양육하는 부모들에게 육아 정보를 쉽게 알려주는 '인공지능(AI) 인천육아코디' 챗봇 서비스를 추진한다고 26일 밝혔다.


챗봇은 아이의 발달 단계별 성장 정보와 지원금, 지역별 부모 교육·행사, 장난감 대여 등 여러 육아 정보를 통합해 제공한다. 현재 중앙정부, 지방자치단체, 기관별로 흩어져 있는 육아 정보를 쉽게 알 수 있게 된다.

AI 인천육아코디 카카오톡 챗봇 테스트 화면. 인천시 제공

AI 인천육아코디 카카오톡 챗봇 테스트 화면. 인천시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 이달 시제품 제작과 다음 달 부모 체험단 및 시범 운영을 거쳐 정식 서비스를 시작할 계획이다. AI 인천육아코디는 단계적으로 AI와 자동화 프로그램을 연동해 부모의 질문에 개인화된 정보를 안내하고, 향후 일정 알림 서비스 등 기능을 확대한다.


지난해 12월 기준 인천 전체 영유아 중 가정 양육 아동 비율은 25.3%로 나타났다. 특히 0세 영아의 경우 가정 양육 비율이 75.1%에 달해 초기 양육 단계에서 부모들의 정보 접근성 제고가 필요한 실정이다.


인천시 관계자는 "카카오톡 기반 챗봇을 활용해 예산 부담을 줄이고, 연령과 거주 지역에 따른 맞춤형 육아 정보를 제공하겠다"며 "가정양육 부모들이 필요한 육아 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 든든한 길잡이가 될 것"이라고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기