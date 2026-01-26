본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

iM증권 "이번주 환율 하단, 달러당 1410원...엔화 강세 등 주목"

조슬기나기자

입력2026.01.26 13:44

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM증권은 이번주 외환시장의 주요 변수로 엔화 추가 강세, 차기 미국 연방준비제도(Fed) 선임 여부 등을 꼽으며 달러·원 환율 밴드 하단으로 1410원을 제시했다.


박상현 iM증권 연구원은 26일 '외환당국에 맞서지 마라'는 제목의 보고서에서 "주초 달러·원 환율 급락 출발이 예상된다"며 이같이 밝혔다.

iM증권이 제시한 이번 주 달러·원 환율 밴드는 1410~1460원이다. 박 연구원은 "미일 외환정책 공조 이후 엔화 추가 강세 흐름이 지속될지가 가장 큰 이슈"라며 "추가 엔 강세기 달러화 추가 약세 심리가 확산될 것"이라고 내다봤다.


또한 "이번 주 예정된 1월 미국 연방공개시장이사회(FOMC)보다 차기 Fed 의장 선임 여부, 셧다운 재발 등에 외환시장이 주목할 것"이라고 예상했다. 이와 함께 국민연금 기금운용위원회 결과 역시 환율에 주요 영향을 미칠 이벤트로 지목했다.


한편 이날 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전장 대비 19.7원 하락한 1446.1원에 개장했다. 지난주 달러당 1460원으로 마감했으나, 주말 간 역외시장에서 낙폭을 보이며 1440원대로 떨어졌다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기