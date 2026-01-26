본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

조선 '집조'부터 전자여권까지…역사박물관, 여권 아흔 점 분석

이종길기자

입력2026.01.26 13:41

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

콜로키움 열고 표지 디자인 변천·여행 자유화 조명

조선 '집조'부터 전자여권까지…역사박물관, 여권 아흔 점 분석
AD
원본보기 아이콘

대한민국역사박물관은 오는 28일 6층 강의실에서 소장 여권 아흔 건의 변천사를 분석하는 '2026년 제1회 근현대사 콜로키움'을 연다고 26일 밝혔다.


1986년 서울 아시아경기대회 40주년을 기념해 마련한 행사다. 등록자료 가운데 일반여권 쉰네 건, 관용여권 열네 건, 외교관 여권 스물두 건의 시기별 표지 디자인 변화와 특징을 실증적으로 분석한다.

특히 우리나라 최초의 여권으로 여겨지는 조선 후기·대한제국 시기의 '집조(執照)'와 '빙표(憑標)'를 비롯해, 일제강점기와 미 군정기, 정부수립 뒤 사용된 '여행권(旅行券)' 등 시대별 통행증의 역사를 되짚어본다.


여권 발급 제도의 변화와 사회적 배경도 조명한다. 1949년 여권법 제정 뒤 제한적으로 운영되던 여권 발급이 1986년 서울 아시아경기대회와 1988년 서울 올림픽을 계기로 전환점을 맞고, 1989년 '해외여행 완전 자유화'로 이어지는 과정을 살펴본다.


발표는 염경화 대한민국역사박물관 조사연구과장이 맡는다. 행사는 무료이며, 별도의 사전 신청 없이 누구나 참석할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기