'메이드 인 코리아', 지난해 디즈니+ 아태지역 최다 시청 K콘텐츠

이종길기자

입력2026.01.26 13:16

국내 최다 시청 기록도 경신

'메이드 인 코리아', 지난해 디즈니+ 아태지역 최다 시청 K콘텐츠
현빈·정우성 주연의 '메이드 인 코리아'가 지난해 디즈니+에서 공개한 한국 콘텐츠 가운데 아시아·태평양(APAC) 지역에서 가장 많이 시청된 것으로 나타났다.


26일 월트디즈니컴퍼니 코리아가 공개한 공식 지표에 따르면, 이 작품은 한국 오리지널 콘텐츠 가운데 아태지역 최다 시청 작품 순위 1위에 올랐다. 국내 최다 시청 기록을 경신한 데 이어 또 한 번 흥행 경쟁력을 입증했다.

우민호 감독이 연출한 '메이드 인 코리아'는 격동의 1970년대를 배경으로 부와 권력의 정점에 오르려는 백기태(현빈)와 그를 쫓는 검사 장건영(정우성)의 대립을 그린 시리즈다.


현빈과 정우성을 비롯해 우도환, 조여정, 서은수, 정성일 등이 출연해 밀도 높은 연기 앙상블을 선보였다고 평가받는다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

