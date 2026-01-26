'메이드 인 코리아', 지난해 디즈니+ 아태지역 최다 시청 K콘텐츠

국내 최다 시청 기록도 경신

현빈·정우성 주연의 '메이드 인 코리아'가 지난해 디즈니+에서 공개한 한국 콘텐츠 가운데 아시아·태평양(APAC) 지역에서 가장 많이 시청된 것으로 나타났다.

26일 월트디즈니컴퍼니 코리아가 공개한 공식 지표에 따르면, 이 작품은 한국 오리지널 콘텐츠 가운데 아태지역 최다 시청 작품 순위 1위에 올랐다. 국내 최다 시청 기록을 경신한 데 이어 또 한 번 흥행 경쟁력을 입증했다.

우민호 감독이 연출한 '메이드 인 코리아'는 격동의 1970년대를 배경으로 부와 권력의 정점에 오르려는 백기태(현빈)와 그를 쫓는 검사 장건영(정우성)의 대립을 그린 시리즈다.

현빈과 정우성을 비롯해 우도환, 조여정, 서은수, 정성일 등이 출연해 밀도 높은 연기 앙상블을 선보였다고 평가받는다.





