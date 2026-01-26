본문 바로가기
일동제약, 경기도약사회 협업 '하루한포 장건강 생유산균' 출시

정동훈기자

입력2026.01.26 13:13

일동제약이 경기도약사회와 공동 개발한 건강기능식품 '하루한포 장건강 생유산균'을 출시했다고 26일 밝혔다.


새로 나온 '하루한포 장건강 생유산균'은 장 건강은 물론, 정상적인 면역 기능, 뼈 건강을 함께 고려한 제품이다.

일동제약, 경기도약사회 협업 '하루한포 장건강 생유산균' 출시
이 제품에는 ▲유산균 증식 및 유해균 억제 ▲원활한 배변 활동 등 장 건강에 도움을 줄 수 있는 유익균 원료 19종이 골고루 함유돼 있다.

특히, 일동제약이 자체 개발한 프로바이오틱스 원료에 특허 받은 4중 코팅 기술을 적용해 장까지 잘 도달하게 하고, 투입 균 수 및 보장 균 수를 각각 500억 CFU와 100억 CFU로 설계해 품질 안정성을 높였다.


유산균 외에도 ▲정상적인 면역 기능 및 세포 분열에 필요한 아연 ▲뼈의 형성과 유지에 필요하며 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 주는 비타민 D가 함께 포함돼 있다.


또한, 하루 한 포로 간편하게 장 건강과 면역을 챙기고, 휴대와 섭취가 용이하도록 분말 제형에 스틱형 개별 포장을 채택했다.

일동제약은 지난해 8월, 전문 직능과 기업 간의 협력 모델을 모색하고 약국 시장을 활성화하기 위해 경기도약사회와 '건강기능식품 공동 개발 및 공급에 관한 협약'을 체결한 바 있다.


일동제약 관계자는 "약사 직능과의 협업을 통해 소비자 편익을 도모하고 선택의 폭을 넓힐 수 있는 다양한 제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
