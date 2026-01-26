부산은행, 2조원 규모 특별대출…'지역경제 활성화'

대상 기업에 최대 150억원 지원

BNK부산은행은 정부의 생산적 금융 확대 정책에 동참하고 지역경제 활성화에 기여하기 위해 총 2조원 규모의 '2026 뉴스타트 특별대출'을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 특별대출은 지역 제조업을 비롯한 뿌리산업 전반의 경쟁력 강화와 지역경제 활력 제고를 목표로 마련됐다고 부산은행은 설명했다. 부산·울산·경남을 중심으로 지역에 기반을 둔 기업을 대상으로 집중 금융지원을 할 계획이다.

대상 기업은 운전자금과 시설자금을 목적에 따라 최대 150억원까지 지원받을 수 있다. 금리우대 혜택도 함께 제공돼 지역 기업들의 금융비용 부담 완화에 실질적인 도움이 될 전망이다.

특히 제조업 영위 기업에 대한 금리우대, 업력 5년 이상 기업에 대한 한도 우대를 통해 기업의 업종과 성장 단계 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 금융지원을 제공한다.

또한 부산은행은 앞으로도 정부 정책 방향과 지역 산업 구조 변화에 발맞춰 생산적 금융을 지속 확대하고, 관계형 금융을 기반으로 한 중·장기 기업 지원 체계를 강화해 나갈 방침이다.

김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "이번 특별대출은 단기적인 자금 지원을 넘어 지역기업의 재도약과 지속 가능한 성장을 뒷받침하기 위한 부산은행만의 생산적 금융 실천"이라며, "지역경제와 함께 성장해온 금융기관으로서의 책임과 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



