인천시 분산에너지지원센터 개소…"지역특성 반영 모델 발굴"

인천 주도형 분산에너지 확산 정책을 체계적으로 추진하기 위한 '인천시 분산에너지지원센터'가 본격 운영된다.

인천시는 26일 인천테크노파크(인천TP)에서 분산에너지지원센터를 개소했다.

센터는 '분산에너지 활성화 특별법'을 근거로 설립된 지역 전담 조직으로 분산에너지 정책 발굴과 제도 지원, 분산 에너지 특화지역 지정·운영 지원, 분산 에너지 신산업 육성과 기업 지원, 시민·전문가 대상 교육·홍보 등을 맡는다.

분산에너지는 에너지 소비 지역 인근에서 직접 생산·소비되는 에너지로, 재생에너지와 소형모듈원자로 등 설비용량 40㎿ 이하 모든 발전설비, 500㎿ 이하 집단에너지 발전설비 등을 포함한다. 정부는 중앙 집중형 전력 시스템의 한계를 극복하기 위해 2023년 분산에너지 활성화 특별법을 제정하고 2024년 6월 본격 시행했다.

인천은 산업단지와 항만, 도서지역 등 다양한 에너지 수요·공급 특성을 지닌 도시로, 분산에너지 확대를 통해 전력계통 안정성 강화와 에너지 자립도 제고, 탄소중립 실현에 기여한다는 목표를 세우고 있다.

인천시와 인천TP는 분산에너지지원센터를 안정적으로 운영하고, 인천 주도형 분산에너지 확산과 혁신 생태계 조성에 힘을 모을 계획이다.

시는 분산에너지 관련 정책과 사업을 총괄하고, 센터 운영에 필요한 행정·제도적 지원과 연계 사업을 추진한다. 인천TP는 분산에너지 특화지역 조성과 분산에너지 활성화 사업의 기획·실행을 위한 기술·실무적 지원을 담당한다.

인천시 관계자는 "센터 개소는 인천 주도형 분산에너지 정책을 선도적으로 추진하기 위한 중요한 출발점"이라며 "센터를 거점으로 분산에너지특화지역 지정과 민·관 협력사업을 확대하고, 지역 특성을 반영한 분산에너지 모델을 지속해서 발굴하겠다"고 밝혔다.





