▲김종순님(향년 93세) 별세, 이영수 귀뚜라미범양냉방 대표이사 부회장 모친상=연세대학교 원주장례식장 1호실(강원도 원주시 일산로 20), 발인 27일, 연락처 033-744-3970.
[부고]이영수(귀뚜라미범양냉방 대표이사 부회장)씨 모친상
2026년 01월 26일(월)
