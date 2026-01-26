본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경찰 “로저스 쿠팡 임시대표 출석 불응시 체포 가능”

이지예기자

입력2026.01.26 12:21

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 출석 요구에 응하지 않고 있는 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표에 대해 체포영장이나 구속영장 신청 가능성을 열어두고 있다고 밝혔다. 현재 경찰은 로저스 임시대표에 3차 출석을 요구한 상태다.


박정보 서울경찰청장은 26일 정례 기자간담회에서 로저스 임시대표에 대한 체포영장 또는 구속영장 신청 가능성을 묻는 말에 "사유만 충분하다면 가능하다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

다만 "체포영장을 발부하려면 사유가 있어야 한다"며 "출석 요구에 불응하거나 불응할 우려가 있는 경우가 해당한다"고 설명했다.

또 "(3차 소환에도) 출석하지 않았다고 무조건 체포영장을 신청하는 것은 아니다"며 "출석 불응 사유나 불응할 우려가 있는지 등을 종합적으로 판단해야 한다. 3차 출석 요구에 응하지 않으면 반드시 이렇게 한다는 정해진 규정은 없다"고 덧붙였다.


박 청장은 '3차 소환통보일은 아직 안 지난 거냐'는 질문에는 "그렇다"고 답했다.


쿠팡 개인정보 유출 의혹과 관련해선 피의자가 특정돼 침입 경로가 확인되는 등 수사 윤곽이 나온 상황이다. 경찰은 "쿠팡과 관련해 현재 7개 혐의를 놓고 수사를 진행 중"이라며 "가장 먼저 착수한 것은 정보통신망법에 따른 개인정보 유출 사건인데 해당 사안은 거의 윤곽이 나온 상태"라고 전했다.

경찰은 쿠팡 측의 '3000건 유출' 주장에 대해서는 "경찰이 확인한 유출 규모는 그보다 훨씬 많다. 현재까지 파악된 유출 규모는 3000만 건 이상"이라고 지적했다. 쿠팡 측의 축소 의혹과 관련해서는 "조사를 해봐야 알 수 있다"고 선을 그었다.


아울러 쿠팡의 증거 인멸 및 이른바 '셀프 조사' 의혹에 대해 경찰은 "쿠팡 측이 제출한 디지털 기기에 대한 포렌식 분석이 거의 마무리됐다"며 "로저스 대표에 대해 출석 요구를 한 상태로, 조사를 통해 필요한 사실관계를 확인할 계획"이라고 했다.


이와 함께 경찰은 유출 의심 중국인 피의자 검거를 위해 인터폴을 통해 공조 중이다. 과학기술정보통신부가 수사 의뢰한 '자료 보관 명령 위반' 사안에 대해서도 "차분하게 수사를 진행 중"이라고 밝혔다.





이지예 기자 easy@asiae.co.kr
AD

이 기사와 관련있는 기사

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기