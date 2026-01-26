장흥군, 광주·전남 행정통합 대응 TF 가동…"지역 전략 선제 반영"

부군수 단장 체제로 6개 분과 구성

전남 장흥군이 광주·전남 행정통합 논의에 선제적으로 대응하기 위해 전담 태스크포스(TF)를 꾸리고 본격 가동에 들어갔다. 행정통합 과정에서 지역의 실질적 이익을 확보하고, 중장기 성장 동력을 선제적으로 발굴하겠다는 취지다.

장흥군은 정부의 국가균형성장 기조 속에서 추진 중인 광주·전남 행정통합 논의에 대응하고자 '광주·전남 행정통합 대응 TF'를 구성해 운영한다고 26일 밝혔다. TF의 핵심 목표는 분야별 현안과 연계한 전략 과제와 제도 개선, 재정 지원 특례 과제를 발굴해 통합 논의 과정에 장흥군의 요구를 체계적으로 반영하는 데 있다.

TF는 부군수를 단장으로 ▲기획총괄 ▲문화관광 ▲기후에너지·경제 ▲보건·복지 ▲안전건설 ▲농수산 등 6개 분과로 구성됐다. 각 분과는 행정통합 논의의 주요 쟁점을 분석하고, 장흥군 여건에 맞는 맞춤형 과제를 도출하는 역할을 맡는다.

장흥군은 TF 운영을 통해 통합 논의 진행 상황을 상시 점검하는 한편, 군 차원의 요구사항을 정리해 관계기관 협의와 정책 건의에 적극 활용할 계획이다. 특히 통합 이후에도 장흥군이 안정적인 성장 기반을 유지할 수 있도록 제도·재정 지원 방안을 중심으로 구체적인 실행 과제를 마련하겠다는 방침이다.

군 관계자는 "행정통합은 지자체의 생존과 미래가 걸린 중대한 전환점"이라며 "통합 논의 과정에서 장흥군의 이익이 충분히 반영될 수 있도록 체계적인 대응과 준비에 나서겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>