與, 이해찬 별세에 추모 기간 지정...29일 민생법안만 처리

본회의서 정쟁 법안 제외

추모기간 동안 與지도부 상주 역할

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장(더불어민주당 상임고문)이 별세한 가운데 민주당은 오는 29일 예정된 국회 본회의에서 여야 정쟁 요소가 있는 법안은 제외하고 합의된 민생법안만 처리할 예정이라고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 26일 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.1.26 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정청래 대표는 이번 주를 이 부의장의 추모 기간으로 지정하고, 이 기간에는 최소한의 당무만 처리할 것을 지시했다고 했다. 장례 기간 중 정 대표와 지도부는 빈소를 지키며 상주 역할을 할 예정이다.

박 수석대변인은 "(정 대표가) 추모 기간 중 언행에 각별히 유의할 것과 정쟁적 요소가 담긴 논평과 발언을 자제할 것을 요청했다"고 했다. 또한 "추모 현수막 게첩과 아울러 민주당 명의의 이미 게첩 된 현수막은 철거할 것을 지시했다"고 했다.

정 대표는 이날 최고위원회의 모두발언에서 "대한민국 민주화의 상징, 더불어민주당의 큰 별이 졌다"며 "민주주의의 거목 이해찬 전 국무총리의 영면을 기원한다"고 추모했다.

정 대표는 "상임고문님께서 이 땅에 만들어준 미완의 숙제를 결코 외면치 않고 중단 없는 개혁, 한반도 평화의 길을 반드시 열겠다"며 "민주당은 필수 당무를 제외하고 국민과 함께 애도에 집중하겠다"고 말했다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>