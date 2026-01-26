본문 바로가기
경제
금융

국민은행, 'KB Star 지수연동예금 26-1호' 출시

문채석기자

입력2026.01.26 11:25

숏뉴스
만기유지시 원금보장…3가지 수익구조
고수익추구형, 최고 年 11.2%
"영업점서도 가입 가능"

KB국민은행은 만기 유지 시 원금을 보장하면서도 기초자산 변동에 따라 추가 수익률을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-1호'를 출시했다고 26일 밝혔다.


코스피200지수를 기초자산으로 하는 1년만기 상품이다. 상품은 ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형) 등 3가지로 구성됐다. 이번 회차부터 영업점에서도 가입 가능하다.

먼저 상승추구형은 기초자산의 상승률에 따라 만기 이율이 결정되는 구조다. 만기 이율은 연 2.80%~연 3.00%다.


상승낙아웃형(최저이율보장형)은 기초자산의 상승률에 따라 연 2.45%~연 5.65%의 만기 이율을 제공한다.


상승낙아웃형(고수익추구형) 만기 이율은 연 1.80%~연 11.2%다.

다만 상승낙아웃형(최저이율보장형)은 관찰기간 중 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 최저이율로 만기 이율이 확정된다.


상승낙아웃형(고수익추구형)은 관찰기간 중 기초자산이 20% 초과 상승한 경우 연 2.10%로 만기 이율이 정해진다.


상품 모집 기간은 다음 달 4일까지다. KB스타뱅킹 또는 영업점을 통해 가입 가능하다. 모집 한도는 수익구조별 각 500억원씩 총 1500억원이다.


KB국민은행 관계자는 "더 많은 고객이 KB Star 지수연동예금에 가입할 수 있도록 판매채널을 영업점으로 확대했다"며 "앞으로도 다양한 상품을 출시해 고객의 안정적인 자산 형성에 기여하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
