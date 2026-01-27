[현장]AI 시대에 '쌍팔년도' 택시 호객 방관하는 광주공항

"시외 안 가요?" 출구 막고 호객하는 기사들

지난 23일 광주공항 출입구 도로. 택시 승강장 난간에 기대어 선 중년의 남성들이 청사를 빠져나온 이용객들을 상대로 시외행 택시 호객행위를 하고 있다. 박창원 기자 AD 원본보기 아이콘

인공지능(AI) 중심도시를 표방하며 모바일 택시 호출이 일상화된 2026년, 광주의 관문인 광주공항에서는 1980년대를 방불케 하는 불법 호객 행위가 여전히 성행하고 있다. 관리 당국인 공항 측은 수차례에 걸친 사실 확인 요청에도 "오늘 하루 지켜봤는데, 없더라", "직원들은 택시를 탈 일이 없어 몰랐다"는 안일한 해명을 내놓아 빈축을 사고 있다.

지난 23일 광주공항. 청사를 빠져나온 이용객들이 가장 먼저 마주한 것은 택시 승강장 난간에 기대어 선 중년의 남성들이었다. 이들은 출구를 빠져나와 횡단보도를 건너는 모든 승객을 상대로 "시외? 장성? 화순?"이라며 노골적인 호객 행위를 이어갔다.

현장에서 교통 통제를 하는 관리 직원에게 확인한 결과 이들은 "모범택시 기사들"인 것으로 밝혀졌다.

하지만 남루한 복장과 반말 섞인 불친절한 말투로 "시외? 장성? 화순 안 가요?"라고 묻는 위압적인 호객 방식 탓에, 현장에서는 이들을 무허가 영업 행위자(일명 '나라시')로 오인하는 경우도 적지 않다. 여객자동차 운수사업법상 정당한 사유 없이 여객을 유치하는 호객 행위는 엄연한 불법이다.

특히 광주공항은 전체 운항 편수의 약 90%가 제주 노선에 집중되어 있어, 관광객은 물론 업무차 제주를 수시로 오가는 '단골 지역민'들의 비중이 높다. 이들에게 공항을 찾을 때마다 반복되는 호객 행위는 단순한 불편을 넘어 상당한 피로감을 주고 있다.

업무상 매주 제주를 오간다는 이용객 A씨는 "택시 정거장 쪽으로 가면 기사분들이 난간에 기대 말을 거는데 쳐다보기도 무섭게 느껴질 때가 있다"며 "매주 오가며 보는 똑같은 광경인데, 광주의 첫 이미지를 심각하게 훼손하고 있다"고 토로했다.

여성 승객들과 코로나 팬데믹 시절을 겪어 비대면 문화에 익숙한 젊은 층은 더욱 큰 불편함을 호소하고 있다. 최근에는 모바일 앱으로 택시를 호출해 탑승하는 것이 일반적인 추세임에도, 승강장 앞을 막아서는 호객 기사들 때문에 위협감마저 느낀다는 것이다.

취재를 종합해보면 택시 기사들의 호객 행위는 장기간 지속된 것으로 확인되는데, 이러한 불법 행위가 근절되지 않는 데에는 광주공항 측의 안일한 대응이 한몫했다는 지적이 제기되고 있다.

본지는 해당 문제와 관련해 지난주부터 공항 관계자에게 4차례에 걸쳐 실태 파악과 조치를 요구했으나, 뚜렷한 대책을 내놓지 않았다.

뒤늦게 입장을 밝힌 공항 관계자는 "민원을 받고 오늘 온종일 감시를 했는데 오늘은 그분이 없어서 확인을 못 했다"고 답했다. 특히 이 관계자는 "직원들은 직접 택시를 탈 일이 없어 현장 상황을 잘 확인하지 못했다"고 해명했다.

하지만 이는 설득력이 떨어진다는 지적이다. 광주공항은 청사 내외곽에 고화질 CCTV 시스템을 갖춘 국가 보안 '가'급 시설이다. 마음만 먹으면 CCTV를 통해 과거 녹화분을 확인하고 상습 호객 행위자를 특정할 수 있음에도, "오늘 하루 육안으로 봤는데, 없더라"는 식의 주먹구구식 대응으로 일관한 것이다.

공항 측은 재차 확인을 요청하자 "확인이 되면 계도 활동을 하고, 시정되지 않으면 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔으나, 수일간 이어진 확인 요청에도 소극적으로 대처했던 관리 당국의 '뒷북 행정'에 이용객들의 불만은 가라앉지 않고 있다.





