한국거래소 이사장, WEF·韓증시 로드쇼 참석차 출국

정은보 한국거래소 이사장이 2026년 세계거래소연맹(WFE) 1차 이사회 참석과 뉴욕에서의 한국증시 글로벌 로드쇼 개최를 위해 지난 24일 출국했다.

정은보 한국거래소 이사장.

26일 한국거래소에 따르면 미국 워싱턴에서 개최되는 WFE 이사회에서는 최근 글로벌 거래소 산업의 주요 현안으로 대두된 토큰화, 결제주기 단축, 24시간 거래 체제 등 논의가 진행될 예정이다.

정 이사장은 주요 현안에 대한 역할과 대응 방향에 대해 각 거래소 CEO와 의견을 교환하고, 한국 자본시장의 운영 경험을 바탕으로 한 시사점을 공유할 예정이다.

28일에서는 뉴욕에서 'Korea Exchange Global Roadshow : KOSPI 5000 and Beyond' 행사를 개최한다. 한국거래소와 골드만삭스 공동 개최로 글로벌 자산운용사 및 헤지펀드 등 기관투자자 약 20개사가 참석한다.

한거래소는 한국증시 활성화 및 시장 신뢰 강화를 위한 정부·거래소의 정책적 노력을 중점적으로 설명하고, 우리 시장이 저평가 국면을 넘어 글로벌 선도 시장으로 도약하는 전환점에 서 있음을 적극적으로 강조할 계획이다.

한국거래소 관계자는 "한국 증시의 글로벌 위상 강화를 위한 해외 프로모션 및 국제 자본시장 네트워크 활동을 통해, 외국인투자자의 한국 시장에 대한 이해와 신뢰를 높여 중장기적인 투자 확대를 유도해 나갈 것"이라고 말했다.





