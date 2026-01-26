강기정 "명칭·청사 연계는 반발 부른다…청사 주소재지는 광주"

"주소재지 광주 전제 시 명칭은 수용"



강기정 광주시장은 26일 광주시청에서 기자 차담회를 열고, 전날 열린 광주·전남 행정통합 3차 간담회 결과와 관련해 "광주시민들에게 상당한 논란과 충격을 불러일으키고 있다"고 말했다.

강 시장은 "나는 이번 통합의 과정을 통해 미래 일자리를 만드는 문제, 자치분권을 27개 시·군·구로 어떻게 확장할 것인가에 대한 고민에서 통합을 추진해 왔다"고 밝혔다.

강 시장은 행정통합 논의 과정에서 명칭과 청사 문제가 반복적으로 쟁점이 돼 왔다고 언급하며 "세 번의 통합을 해오는 과정에서 늘 부딪혔던 문제가 명칭과 청사 문제였다"고 말했다. 이어 "명칭과 청사 문제를 연계시키는 것은 엄청난 반발을 불러오는 문제"라고 밝혔다.

강 시장은 대구·경북 통합 사례를 언급하며 "대구·경북이 통합에 최종 다다랐으면서도 청사가 대구로 결정되면서 통합이 어려워졌다는 사실을 우리는 눈여겨봐야 한다"고 말했다.

또 이재명 대통령이 "청사 문제는 1청사, 2청사라고도 표현하지 말라"고 당부한 점을 거론하며 "행정통합에 있어서 청사 문제가 너무도 예민한 문제가 된다는 것을 경계하신 것"이라고 설명했다.

강 시장은 "그래서 처음부터 청사 문제를 명칭과 결합하거나 전면에 내세우는 것은 판도라의 상자를 여는 것이라고 보고 반대 입장을 분명히 해왔다"며 "그런데 어제 판도라 상자가 열렸다"고 말했다. 그는 "가안이라고 하지만 명칭과 청사 문제가 연계되면서 논란이 일어나고 있다"고 밝혔다.

이어 "그럼에도 불구하고 통합을 이루고자 하는 의원들의 마음 때문에 어제 3차 간담회에서 명칭과 청사 문제를 연계시키는 가안이 도출됐다"며 "이는 통합 추진에 큰 어려움이 되고 있다"고 말했다.

강 시장은 '광주·무안·동부, 현재의 3개 청사를 균형 있게 운영하되 시청사 주소재지를 전남으로 한다'는 가안과 관련해 "이미 언론과 시·도민은 '특별시청이 무안으로 간다'고 인식하고 있다"며 "이는 심각한 문제"라고 말했다.

그는 "광주는 과거 도청 이전에 따른 도심 공동화의 트라우마가 있다"며 "이 문제는 가볍게 볼 일이 아니다"라고 밝혔다. 이어 "동시에 동부권 주민들의 생각도 중요하다"며 "동부권 주민들은 무안보다 광주가 더 근접하고 편리하다고 생각한다"고 말했다.

명칭 문제와 관련해서는 ▲전남광주특별시(약칭 광주특별시) ▲광주전남특별시 ▲전라도광주특별시 등 세 가지 안이 제시됐다고 설명했다. 강 시장은 "어제는 이 중에서 청사 문제는 두고, 명칭만 결정했어야 했다"고 말했다.

강 시장은 "지금은 중앙정부로부터 자치분권의 권한과 재정을 최대한 어떻게 받아올 것인가를 논의할 때"라며 "내부의 논쟁은 미래 세대들의 꿈을 위해 자제해야 한다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "청사 주소재지는 광주로 돼야 한다"며 "광주로 확정된다면 명칭은 세 가지 안 중 어느 것으로 결정되더라도 수용하겠다"고 말했다.





