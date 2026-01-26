광양제철소, 새해 첫 헌혈행사…따뜻한 생명나눔 실천

포스코 광양제철소가 이웃들에게 따뜻한 생명나눔을 실천하고자 지난 23일, 새해 첫 '사랑나눔 헌혈행사'를 진행했다.

이번 행사는 대한적십자사 광주전남혈액원의 헌혈버스를 지원받아 진행됐으며, 헌혈을 희망하는 직원들의 편의를 돕고 더 쉽게 헌혈에 동참할 수 있도록 생산종합관제센터(PCO)와 복지센터 두 곳에 헌혈버스를 배치했다.

광양제철소는 혈액 수급 안정화에 기여하고 헌혈을 통해 나눔 문화의 확산에 앞장서고자 지난 1998년부터 29년간 '사랑나눔 헌혈행사'를 매월 개최해 왔다. 지난 2015년과 2021년에는 헌혈문화 조성에 앞장서 온 공로를 인정받아 보건복지부장관 표창을 수상한 바 있다.

헌혈 버스를 방문한 직원들은 헌혈 전 본인의 건강 상태에 대한 세심한 진단을 받으며 빈혈 수치, 혈압, 맥박 등 꼼꼼한 검진 결과를 거쳤다. 여건상 헌혈하기 어려운 직원들은 과거 헌혈에 참여해 받았던 헌혈증을 기증해 혈액 수급에 힘을 보탤 수 있도록 했다.

이처럼 광양제철소 임직원들의 적극적인 참여로 지금까지 헌혈행사에 참여한 인원은 누적 2만 8,261명에 달하며 기부된 헌혈증은 총 1만 1,654장을 기록했다.

광양제철소 관계자는 "계속되는 혈액 부족 문제 해결을 위해서는 많은 분들의 헌혈 참여가 꼭 필요하다"며 "앞으로도 지역사회에 소중한 생명나눔을 실천하는 광양제철소가 될 수 있도록 더 노력하겠다"고 다짐했다.

한편, 광양제철소 지역민들을 대상으로 한 찾아가는 심폐소생술 교육, 화재감지기 설치, 의료활동 재능봉사, 응급처치교육, 장애인 전용 경사로와 난간 설치행사 등을 진행하며 지역 주민들의 건강증진을 도모하고 삶의 질 증진을 위해 적극 노력 중이다.





