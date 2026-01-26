본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영주시, 19개 읍면동 현안 한자리에…시민 체감 행정 속도 낸다

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.26 11:13

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘읍면동 주요 현안 보고회’ 개최…토론 중심으로 지역 해법 모색

영주시는 지난 26일 시청 강당에서 19개 읍면동이 참여하는 '2026년도 읍면동 주요 현안 보고회'를 열고, 지역별 주요 현안과 주민 건의 사항을 공유했다.


이번 보고회는 읍면동과 실과소 관련 부서가 함께 모여 의견을 나누기 위해 마련, 교통·복지·정주여건 등 시민 생활과 밀접한 현안을 중심으로 지역 전반의 상황을 폭넓게 점검했다.

특히 단순한 현황 보고에 그치지 않고, 현안별 해결 방안을 찾기 위한 실질적인 토론 중심으로 회의를 운영해, 현장의 목소리가 실제 시책으로 이어질 수 있도록 논의가 진행됐다.


보고회를 주재한 엄태현 영주시장 권한대행은 "읍면동에서 제기되는 현안 하나하나가 곧 시민의 삶과 직결된 문제"라며 "현장의 의견을 행정에 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.


영주시는 이번 보고회에서 제기된 건의사항과 의견을 체계적으로 검토해, 향후 시정 운영과 정책 추진 과정에 적극 반영할 방침이다.

이번 회의를 계기로 현장 중심의 행정 기반을 더욱 강화하고, 시민 체감형 정책 실현에 한층 속도를 낼 것으로 기대된다.

엄태현 영주시장 권한대행이 보고회를 주재하고 있다.

엄태현 영주시장 권한대행이 보고회를 주재하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기