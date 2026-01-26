내서농산물도매시장, 설 앞두고 유통거래질서 지도·단속 실시

공정한 거래질서 확립



경남 창원특례시 농업기술센터는 내서농산물도매시장에서 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 유통거래질서 준수 강화를 위해 특별 지도·단속을 실시했다.

농업기술센터 유통질서 지도 및 단속 현장. AD 원본보기 아이콘

전국 농산물 가격 상승에 따라 소비자의 부담이 커진 데다 곧 다가올 설 명절을 앞두고 미리 품질 상태 점검에 나서 생산자와 소비자의 신뢰와 만족도를 높여 믿고 찾는 농산물도매시장이 될 수 있도록 할 계획이다.

지난 24일 이뤄진 단속은 중도매인 간 공정한 거래질서를 확립하고, 이용객들에게 안전하고 쾌적한 구매 환경을 제공하기 위한 조치다. 특히, 도매시장에 출하되는 농산물의 표준규격 위반, 중량미달, 허위표시 등 전반적인 품질 상태를 사전 집중 점검했다.

아울러 안전하고 쾌적한 시장환경을 조성하기 위하여 지게차 사고 예방, 개인전열기구 및 실내 흡연으로 인한 화재 위험 차단을 위한 지도·점검 및 위생, 청결 상태 등 청결한 시장환경 조성을 위한 점검도 병행했다.

강종순 농업기술센터 소장은 "농산물도매시장이 전국의 과일과 채소 수집·분산의 중간에서 충실한 본연의 기능을 수행하고 있다"며 "동시에 창원시민에게 신선하고 안전한 먹거리를 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



