여수시, 중소기업 이차보전 지원 신청 받아

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.26 12:44

이차보전 2년간 연 3% 지원…최대 2억 원 융자

전남 여수시는 일시적으로 자금난을 겪고 있는 지역 중소기업을 위해 2026년 중소기업 이차보전 지원 사업을 접수하고 있다고 밝혔다.


지원 대상은 여수시에 사업장을 둔 중소기업으로, 공장등록 제조업체와 제조 관련 서비스업체, 지식서비스산업체 등 일정 요건을 충족하는 기업이다.

여수시 청사 전경.

다만, 휴·폐업 및 세금 체납 등 중소기업 정책자금 융자 제한기업은 지원에서 제외된다.

융자는 시에서 협약한 8개 금융기관의 대출 심사를 거쳐 매출 규모에 따라 기업당 최대 2억 원까지 가능하며, 2년 거치 일시 상환 조건으로 자금을 공급해 총 800억 원 규모의 은행 대출에 대해 이차보전을 지원할 예정이다.


올해는 민생경제 안정을 위해 관내 사회적경제기업이 지원 대상에 추가되었으며, 지난해와 동일하게 대출금리 중 3%를 지원한다. 신용보증기금 또는 기술보증기금의 보증을 담보로 대출받는 기업에 대해서는 IBK기업은행에서 보증 수수료 1.2%를 지원한다.


신청 기간은 1월 5일부터 자금 소진 시까지이며, 여수시 누리집 고시 공고란을 통해 신청서를 내려받아 여수시청 경제일자리과 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

시 관계자는 "새해를 맞아 자금난을 겪고 있는 지역 중소기업에 발전자금을 신속하게 지원함으로써 기업경영 애로가 해소되고 지역 경제가 활성화되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

