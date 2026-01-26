농협은행, 자체 인수금융 신용평가 도입…생산적 금융지원 강화

NH농협은행은 26일 자체 개발한 인수금융 신용평가 모형을 도입해 생산적 금융 지원을 강화한다고 밝혔다.

농협은행은 이번에 도입되는 신용평가모형을 통해 피인수 기업의 미래 현금 창출 능력과 사업 성장성을 중심으로 정밀 분석할 계획이다. 담보나 과거 실적에 치중했던 기존 평가 방식을 탈피해 성장 가능성과 혁신성이 높은 기업에 자본을 공급하겠다는 취지다.

특히 이번 모형은 NH농협금융 전 계열사가 동일하게 사용하는 '그룹 표준 모형'으로 설계됐다. 이에 따라 은행, 증권 등 계열사 간 인수금융 공동 주선 시 동일한 평가 기준을 적용할 수 있어, 의사결정의 신속성과 효율성도 향상될 것이라는 게 농협은행의 설명이다.

양재영 농협은행 리스크관리부문 부행장은 "이번에 자체 개발한 신용평가 모형은 단순한 리스크 관리를 넘어, 자본이 기업과 산업 재편 현장으로 효과적으로 투입될 수 있게 하는 모형이다"며 "앞으로도 정밀한 신용평가를 바탕으로 우리 경제의 활력을 높여 생산적 금융 지원에 앞장서겠다"고 전했다.





이기민 기자



