광주·전남 '역대급 통합교육감' 전격 출범…22억원대 '초대형 선거판'

시·도지사-교육감 4인 회동서

'6.3 지선 통합 선출' 공식 합의

김대중·이정선 '현직 쌍두마차'

진보진영 '대연합 카드' 눈길

농어촌 특례 사수·교원 인사 '지뢰밭'

특별법 국회 통과가 분수령

광주시와 전남도가 마침내 '한 지붕 한 가족'을 위한 역사적 결단을 내렸다. 양 시도는 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 긴급 회동을 열고, 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거에서 사상 첫 '통합교육감'을 선출하기로 전격 합의했다.

대도시형 교육 인프라와 농어촌·도서 지역이라는 이질적 환경을 하나로 묶는 초대형 실험이 막을 올린 것이다.

22일 동부교육지원청에서 광주·전남 교육행정통합 교육가족 공청회가 진행되고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 합의로 교육감 선거구는 그야말로 '거대 공룡'이 됐다. 광주·전남 선거관리위원회에 따르면 광주(7억2,400만원)와 전남(15억800만원)의 선거비용 제한액을 합산하면 약 22억원을 훌쩍 넘는다. 역대 교육감 선거 중 최고 수준이다.

광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군을 아우르는 방대한 면적을 고려할 때, 후보들이 짊어질 리스크는 상상을 초월한다. 지역 교육계에서는 "인지도가 낮은 신인이나 자금력이 부족한 후보들에겐 출마 자체가 거대한 장벽이 될 것"이라며 "사실상 천문학적 비용과 조직력을 감당하기 위해 후보 단일화는 선택이 아닌 생존을 위한 필수 조건이 됐다"는 분석이 지배적이다.

후보군들의 행보도 빨라지고 있다. 최근 공개된 '통합교육감 후보 적합도' 여론조사(메타보이스/오마이뉴스)에 따르면 김대중 전남교육감과 이정선 광주교육감이 나란히 1, 2위를 기록하며 '현직 대세론'을 형성하고 있다

김대중 교육감은 전남 지역의 압도적 지지(29.0%)를 기반으로 통합 적합도 전체 1위를 달리고 있다. 이정선 교육감은 광주 지역에서 가장 높은 적합도를 기록하며 '광주형 교육 정책'의 경쟁력을 강조하고 있다.

이에 맞서 오경미 전 광주교육국장, 정성홍 전 전교조 광주지부장, 김용태 전 전교조 지부장 등 광주권 진보 후보들은 '민주진보시민후보' 단일화에 사활을 걸었다. 특히 김용태 후보는 광주권 단일화 적합도 조사 선두를 달리며 현직을 위협하고 있다.

전남에서도 김해룡 전 여수교육장, 장관호 전 전교조 전남지부장, 문승태 순천대 부총장 등이 민주진보 공천위원회를 통한 단일화 대열에 합류하며 '반(反)현직 연대'를 구축 중이다.

행정적 1차 합의는 매듭지었으나 교육 현장의 세부 사항은 여전히 뜨거운 감자다. 지난 19일부터 열린 권역별 공청회에서 학부모들은 "특별시가 되면 읍·면 학생들의 농어촌 특별전형이 폐지되는 것 아니냐"며 강한 우려를 쏟아냈다.

교직원 사회의 인사 불안도 심각하다. 광주와 전남 사이의 순환근무 가능성 때문이다. 가장 큰 관건은 국회다. 6월 선거를 통합으로 치르려면 2월 중 '광주전남특별시 설치 특별법'이 반드시 통과돼야 한다.

법 제정이 늦어질 경우, 예비후보들은 기존 선거구에서 선거운동을 하다가 통합 선거구로 전환해야 하는 등 막대한 혼란이 불가피하다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



