웹젠 '드래곤소드', 양대 앱마켓 인기 순위 1위 올라

게임회사 웹젠은 오픈월드 역할수행게임(RPG) 신작 '드래곤소드'가 구글과 애플 양대 앱 마켓에서 인기 순위 1위에 올랐다고 26일 밝혔다.

드래곤소드는 지난 21일 정식 서비스를 시작해 출시 다음날 오전 12시 애플 앱스토어 인기 순위 1위를 달성했다. 지난 23일 오후부터 주말 동안에는 구글 플레이스토어 인기 순위 1위를 기록했다.

드래곤소드는 이번 양대 앱 마켓 인기 순위 1위를 기념해 모든 게임 회원들에게 한정 캐릭터 소환권 '찬란한 여신석' 10개를 추가로 제공하기로 했다. 출시 초반 신규 회원들을 위한 다양한 게임 내 이벤트도 연다. 신규 회원들은 게임 플레이 진척도에 따라 캐릭터 소환 재료와 주요 성장 아이템 등을 얻을 수 있는 6종의 이벤트에 참여할 수 있다. 또한 고급 아이템으로 구성된 출시 기념 출석 보상도 제공된다.

웹젠 관계자는 "공식 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서 캐릭터 생성 인증을 비롯해 추가 보상이 걸린 이벤트를 진행 중"이라며 "자세한 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



