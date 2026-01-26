대전시, '2026년 유망 소상공인 사업화 지원사업'참여 소상공인 모집

1차 지원 5개 사로 확대...성장지원금 최대 4500만원 혜택

대전시가 2023년부터 매년 유망 소상공인 4개 업체를 선정·지원해 온 '유망 소상공인 사업화 지원사업' 중 일부는 매출액 80% 증가, 해외 진출 등의 뚜렷한 성과를 거두며 성장하고 있는 것으로 나타났다.

올해도 대전시가 성장 가능성이 높은 소상공인을 발굴해 지역 경제를 이끌 핵심 브랜드로 발전시키기 위해 '2026년 유망 소상공인 사업화 지원사업'에 참여할 소상공인을 모집한다.

유망 소상공인 성장지원은 총 2단계로 지원되며, 특히 올해는 1차 지원 규모를 기존 4개 사에서 5개 사로 확대하고, 2차 지원 단계에서 업체별 성장전략을 반영한 자율형 과제를 새롭게 도입해 소상공인의 전략적 선택권을 한층 넓혔다.

아울러 행정정보 공동이용을 활용해 제출 서류를 대폭 간소화하고, 온라인 접수 방식을 도입해 신청 절차의 편의성을 크게 높였다.

모집 기간은 오는 2월 25일까지로, 대전에서 3년 이상 사업장을 운영 중인 소상공인을 대상으로 서류심사, 현장 확인, 발표심사 등을 거쳐 5개 업체를 최종 선정한다.

선정된 업체에는 1대1 맞춤형 성장전략 컨설팅과 단계별 성장지원금이 제공된다. 1차 성장지원금은 업체당 최대 2000만 원으로, 상품개발, 기술개발, 설비 대여, 마케팅 등에 활용할 수 있다.

이후 중간 평가를 거쳐 성장성과 확장성이 우수한 2개 업체를 선정하고, 2차 성장지원금으로 최대 2500만 원을 지원한다. 업체별 특성과 전략을 반영한 자율 수행 과제를 추가로 선택할 수 있도록 해 실질적인 성장을 뒷받침한다.

사업 신청을 원하는 소상공인은 대전시 중소기업지원 포털 대전 비즈에서 공고문을 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다.

박제화 대전시 경제국장은 "이번 사업은 그동안 다져진 소상공인의 경영 역량이 다음 단계로 이어지며 속도감 있게 성장할 수 있는 전환점을 마련하는 데 초점을 두고 있다"며 "이러한 성장 흐름이 지속적인 확장으로 이어질 수 있도록 정책적 연계를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>