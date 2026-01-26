SK에코플랜트, 사업 목적에 가스·화학물질 제조 추가…AI 인프라 본격화

SK에코플랜트가 사업 영역에 산업용 가스와 화학 물질·제품 제조 등을 추가하며 인공지능(AI) 인프라 사업을 본격화한다.

26일 관련 업계에 따르면 SK에코플랜트는 이달 14일 임시 주주총회를 열어 사업 목적에 ▲시설 대여업 ▲기계 장비 제조업·임대업 ▲연구개발업 ▲산업용 가스 제조업 ▲화학 물질·제품 제조업 등 5개 사업을 새로 추가하는 내용의 정관 변경을 의결했다.

앞서 SK에코플랜트는 반도체 소재를 생산하는 SK트리켐·SK레조낙·SK머티리얼즈제이엔씨·SK머티리얼즈퍼포먼스 등 4개사를 자회사로 편입한 바 있다. 후속 조치로 사업 포트폴리오를 확대하는 것이다.

SK에코플랜트 관계자는 "AI 인프라 솔루션 공급자로 도약하기 위한 발판을 마련하고, 신규 사업을 기반으로 성장성과 안정성을 확보하기 위한 것"이라고 설명했다.

이번에 SK에코플랜트가 산업용 가스 제조업과 화학 물질·제품 제조업을 사업 영역에 새로 추가한 것은 반도체와 배터리 등 첨단 산업 소재 사업으로의 확장 기반을 마련한 것으로 평가된다.

시설대여업과 장비 임대업을 추가한 것은 산업용 가스와 소재 부문의 고객 공정 효율성 강화와 더불어 AI 데이터센터 구축뿐 아니라 직접 운영까지 가능하게 하는 포괄적 사업 가능성까지 염두에 둔 것으로 분석된다.

SK에코플랜트는 그룹의 반도체 팹(fab·반도체 생산공장), AI 데이터센터와 기반 시설 인프라 구축을 담당하는 주체로 자리매김한다는 전략이다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



