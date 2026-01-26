부민병원, 카카오와 ‘AI 주치의’ 만든다… 디지털 헬스케어 동맹

카카오헬스케어와 MOU 체결… 케어챗 도입·맞춤형 건강관리 본격화

부민병원그룹이 카카오헬스케어와 손잡고 디지털 기술을 앞세운 의료 서비스 혁신에 나선다.

인공지능과 데이터 기반 솔루션을 병원 현장에 접목해 '환자 중심 스마트 병원' 구현에 속도를 낸다는 구상이다.

부민병원그룹(이사장 정흥태)은 지난 22일 카카오헬스케어와 디지털 헬스케어 혁신과 솔루션 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 전했다.

부민병원그룹이 지난 22일 카카오헬스케어와 디지털 헬스케어 혁신과 솔루션 강화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 부민병원그룹 제공

이날 협약식에는 정훈재 부민병원그룹 연구원장과 오채수 카카오헬스케어 부사장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석해 미래형 의료 서비스 협력 방안을 논의했다.

이번 협약으로 양사는 AI·데이터 기반 맞춤형 건강관리 서비스 고도화에 공동으로 나선다. 부민병원그룹의 풍부한 임상 경험과 카카오헬스케어의 인공지능·데이터 분석 기술, 개인 건강 데이터 활용 역량을 결합해 개인별 특성과 생활 패턴을 반영한 맞춤형 헬스케어 솔루션을 선보이는 것이 핵심이다. 병원 진료에 국한되지 않고, 일상 속 지속적인 건강 관리까지 아우르는 디지털 헬스케어 생태계 구축이 목표다.

부민병원그룹은 이의 일환으로 AI 기반 의료 서비스인 '카카오 케어챗'을 서울·부산·해운대부민병원에 단계적으로 도입한다. 우선 서울부민병원에 먼저 적용할 예정이다. 카카오 케어챗은 별도의 앱 설치 없이 카카오톡을 통해 진료 예약·변경·취소, 진료비 간편 결제, 사전 문진, 실손보험 청구, 제증명 발급 등 병원 이용 전 과정을 원스톱으로 지원하는 서비스다. 환자 대기 시간을 줄이고, 병원 방문 전부터 사후 관리까지 전반적인 의료 경험을 간소화할 수 있을 것으로 기대된다.

정훈재 부민병원그룹 연구원장은 "이번 협약은 부민병원이 지향해 온 환자 중심 의료 혁신을 디지털 기술로 구현하는 중요한 전환점"이라며 "중증 질환 예방부터 맞춤형 사후 관리까지 차별화된 디지털 헬스케어 서비스를 통해 의료의 새로운 가치를 만들어가겠다"고 말했다.

오채수 카카오헬스케어 부사장도 "관절·척추 분야에서 국내 최고 수준의 전문성을 갖춘 부민병원그룹과의 협력은 의미가 크다"며 "카카오의 IT 기술력을 바탕으로 환자들이 보다 쉽고 편리하게 양질의 의료 서비스를 이용할 수 있도록 혁신을 이어가겠다"고 전했다.

부민병원그룹의 카카오 케어챗 서비스는 카카오톡 상단 검색창에서 '서울부민병원'을 검색해 채널을 추가하면 바로 이용할 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



