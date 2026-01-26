동맹현대화 '키맨' 콜비 美차관 만난 조현 "韓핵잠, 동맹에 기여"

조현 외교부 장관은 26일 방한 중인 엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책차관을 만나 한국의 핵추진잠수함 도입을 위한 후속 실무 협의에 속도를 내자는 의지를 밝혔다.

외교부에 따르면 조 장관은 이날 오전 서울의 한 호텔에서 콜비 차관과 만나 이 같은 내용을 포함한 한미 정상회담 후속조치, 한반도 문제 및 한미동맹 현안에 대한 의견을 나눴다. 간담회에는 제이비어 브런슨 주한미군사령관도 동석했다.

조 장관은 지난해 양국 정상이 두 차례의 회담을 통해 한미동맹의 호혜적·미래지향적 발전 방향을 도출하는 성과를 거뒀다며, 이를 바탕으로 조속한 시일 내 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 양국 외교·국방당국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해나갈 것을 당부했다.

특히 조 장관은 "핵추진잠수함 협력이 한국의 억제력을 강화함으로써 동맹에도 기여하는 협력"이라며 "양국 실무차원에서 본격적인 협의를 통해 구체 이행방안을 도출해나갈 것"을 강조했다.

이에 콜비 차관은 한국이 모범동맹으로서 자체 국방력 강화 등을 통해 한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가하고, "양국 정상 간 주요 합의사항이 속도감 있게 이행될 수 있도록 미 전쟁부로서도 적극적인 역할을 해나가겠다"고 했다고 외교부가 전했다.





손선희 기자



