락앤락, 라이프스타일 브랜드 '택플로우' 론칭

'셀프케어 중시' 현대인 라이프스타일 반영



락앤락은 라이프스타일 브랜드 '택플로우(TACTFLOW)'를 공식 론칭했다고 26일 밝혔다.

택플로우는 바쁜 일상 속 개인의 휴식과 균형에 주목한 라이프스타일 브랜드다. 감각적인 디자인과 실용성을 겸비한 생활 아이템을 통해 'ME TIME' 라이프스타일을 제안한다. 'ME TIME'은 스트레스 해소와 에너지 재충전을 위해 자신에게 집중하는 시간을 의미하며, 셀프케어를 중시하는 현대인의 라이프스타일 변화를 반영했다.

일상을 디자인하는 라이프스타일 브랜드 '택플로우'가 론칭됐다. 택플로우 AD 원본보기 아이콘

택플로우는 앞으로 ▲GO FLOW ▲STAY FLOW ▲SAVOR FLOW의 세 가지 제품 라인업을 순차적으로 선보일 예정이다. 야외 활동에 적합한 'GO FLOW'의 주요 제품으로는 런치박스·스낵컵, 수트케이스, 데일리백, 텀블러 등이 있으며, 'STAY FLOW'는 타올, 배스매트, 컴피 슬리퍼 등 집에서 편안한 휴식을 즐길 수 있는 아이템으로 구성된다. 'SAVOR FLOW'는 시리얼볼, 플레이트, 머그컵 등 미식에 취향을 더하는 테이블웨어 제품을 주로 선보일 예정이다.

택플로우는 다음달 22일까지 론칭 기념 다양한 프로모션을 전개한다. 구매 금액대별 쿠폰 및 선착순 사은품, 사회관계망서비스(SNS) 이벤트 등 풍성한 혜택이 준비돼 있다. 택플로우 제품은 네이버 브랜드 스토어에서 만나볼 수 있다.

택플로우 관계자는 "택플로우는 여유와 휴식의 가치를 제안하는 브랜드로 일과 삶의 균형을 중시하는 25~35세 소비자의 라이프스타일을 면밀히 반영했다"며 "감각적인 디자인과 실용성을 갖춘 생활 아이템을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



