미래에셋, 'TIGER 국내 반도체 ETF 이벤트' 진행

미래에셋자산운용은 코스피 5000피 시대를 맞아 'TIGER ETF와 함께하는 반도체 투자 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 이번 이벤트는 국내 증시 상승을 견인한 한국 반도체 산업에 투자하는 'TIGER 반도체TOP10 ETF', 'TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF'를 대상으로 진행한다.

코스피 지수가 5000피를 돌파한 가운데 최근 1년간 국내 증시는 반도체 업종을 중심으로 강한 상승세를 보였다. 인공지능(AI) 산업과 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감이 이어지며 '삼성전자'와 'SK하이닉스' 등 반도체 대표 종목들이 지수 상승을 견인했다. 지난 23일 기준 코스피 지수가 최근 1년간 96.71% 상승하는 동안 'TIGER 반도체TOP10 ETF'와 'TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF'는 각각 126.85%, 327.98%의 수익률을 기록하며 코스피 지수를 상회했다.

'TIGER 반도체TOP10 ETF'는 23일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 편입 비중 합계 58.02%로 국내 반도체 ETF 중 가장 높고, 반도체 밸류체인에 집중된 포트폴리오를 바탕으로 연초 이후 21.32% 성과를 기록했다. 지난해 개인 순매수 2967억원을 기록하며 반도체 테마 ETF 중 1위를 기록했다. 최근에는 동일 테마 ETF 중 최초로 순자산 3조원을 돌파했다.

'TIGER 반도체TOP10 레버리지 ETF'는 반도체 섹터의 강한 상승세가 이어지며 레버리지 상품으로서 인기를 끌고 있다. 최근 반도체 레버리지 ETF 가운데 안정적인 괴리율 관리로 주목을 받았으며, 연초 이후 44.69% 성과를 기록하며 반도체 레버리지 ETF 중 1위를 기록했다.

다음달 28일까지 이벤트 기간 내 'TIGER 반도체TOP10 ETF', 'TIGER 반도체TOP10 레버리지 ETF' 2종 합산 100주 이상 매수 고객에게는 추첨을 통해 Apple 아이맥, KEF LSX II, MS 서피스 프로 등 경품을 제공한다. 생성형 AI를 활용해 국내 반도체 산업에 대한 이미지를 직접 제작해보는 참여형 이벤트도 진행된다. 해당 이미지를 본인 SNS에 게시하면 추첨을 통해 기프티콘을 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 TIGER ETF 홈페이지에서 확인 가능하다.

손수진 미래에셋자산운용 디지털마케팅부문 대표는 "코스피 5000피 시대를 맞아 국내 반도체 산업에 대한 관심이 높아진 만큼 투자자들과 함께할 수 있는 이벤트를 마련했다"며 "TIGER ETF는 반도체 산업과 같은 구조적 성장 흐름을 효과적으로 담아낼 수 있는 상품 라인업을 통해, 투자자들이 시장의 변화와 성장 흐름에 함께할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





