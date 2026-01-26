양산시, 2026년 일자리센터 ‘풀가동’… 구직부터 채용까지 원스톱 강화

맞춤형 구인구직 서비스 제공… 미스매치 해소·상시 취업 지원 확대

경남 양산시가 2026년을 기점으로 일자리센터 운영을 대폭 강화한다.

양산시는 지역 일자리 수요에 대응하고 맞춤형 일자리 제공을 위해 2026년 양산시 일자리센터 운영 계획을 확정했다.

올해 운영 계획은 ▲직업상담 인력 확충 ▲채용한DAY! 취직한DAY! '일자리 Job Go! 구인·구직 만남의 날' 운영 ▲찾아가는 일자리센터 운영 ▲채용박람회 개최 ▲국민취업지원제도 연계·협업 등으로 구성돼, 시민과 기업 모두가 체감할 수 있는 실질적인 고용 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

시에 따르면 지역 고용 활성화와 구인·구직 미스매치 해소를 위해 일자리센터 기능을 강화할 방침이다. 맞춤형 일자리 서비스 제공을 위한 구인·구직 만남의 날을 확대 운영해, 단순한 정보 제공을 넘어 현장 면접부터 실제 채용까지 원스톱으로 이어지는 밀착형 지원을 목표로 한다.

양산시는 먼저 일자리센터 상담 공백을 최소화하기 위해 경력직 직업상담사 2명을 근로자로 채용해 각각 양산시청과 웅상출장소 민원실에 배치한다. 이를 통해 구인·구직 상담과 취업 알선, 이력서 컨설팅, 일자리 발굴 등 상시 취업 지원 체계를 강화할 계획이다.

또 전년도에 2회 운영한 기업 맞춤형 채용지원 신규사업인 '일자리 Job Go! 구인·구직 만남의 날'을 연 6회로 확대 운영하고, 수시 채용대행서비스를 제공해 구인난을 겪는 기업과 취업을 희망하는 시민을 연결하는 장을 마련한다.

시민 접근성을 높이기 위한 '찾아가는 일자리센터'도 강화된다. 관내 아파트, 대형 점포, 주요 행사장 등을 직접 찾아가 1대1 맞춤 상담, 취업 정보 제공, 취업 알선과 사후관리까지 원스톱 서비스를 제공할 예정이다.

이와 함께 2026년 10월에는 대규모 채용박람회를 개최해 관내 구인업체와 구직자가 현장에서 직접 만나는 기회를 제공하고, 맞춤형 면접과 취업 컨설팅 등 다양한 부대행사를 통해 실질적인 취업 성과를 도출할 계획이다.

올해 제1회 '일자리 Job Go! 구인·구직 만남의 날'은 양산시와 양산고용복지플러스센터가 협업해, 1월 28일 오후 2시부터 양산고용복지플러스센터 4층 면접장에서 개최할 예정이다. 이날 행사에는 관내 기업 5개 사가 참여해 13명의 인력을 채용할 계획이다.

직접 참여 기업으로는 ▲상신이디피 ▲세진환경종합개발 ▲힘찬재가노인복지센터 등 3개 사가 현장에서 1:1대면 면접을 통해 11명을 채용하며, 간접 참여 기업 2개 사에는 서류 접수 대행 등을 통해 간접적인 채용지원을 제공한다. 참여를 희망하는 구직자는 1월 21일부터 27일 18시까지 양산시 일자리센터에 전화 또는 방문해 사전 접수하거나 이력서와 관련 서류를 지참해 당일 현장 접수하면 된다.

양산시 관계자는 "이번 행사를 시작으로 단순 취업 지원을 넘어, 연중 지속적인 행사를 통해 고용 창출 효과를 극대화할 계획"이라며 "현장 중심의 일자리 발굴과 맞춤형 연결에 집중해 시민에게는 안정적인 일자리를, 기업에는 필요한 인재를 연결하는 실질적인 고용 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





