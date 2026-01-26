배민 장보기·쇼핑, 지난달 주문 전월 比 15.4% ↑

12월 역대 최대 실적 달성

신규 고객 수 30% 증가

배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 배민B마트를 포함한 배민 장보기·쇼핑이 지난해 12월 월간 역대 최대 실적을 달성했다고 26일 밝혔다.

배민 장보기·쇼핑에는 배민이 직접 운영하는 서비스인 배민B마트와 더불어 이마트, 홈플러스, CU, GS25 등 국내 주요 유통업체가 입점해 있다. 30분 내외의 빠른 배달과 더불어 신선식품, 생필품 등 생활 밀접 상품군까지 확장을 지속하고 있다.

배민은 지난 12월 배민 장보기·쇼핑 전체 주문 수는 전월 대비 15.4% 증가했으며, 신규 고객 수 또한 같은 기간 30% 늘었다고 설명했다. 특히 배민B마트 신규 고객이 약 33% 증가하는 등 배민의 퀵커머스를 경험하고 주문하는 고객이 빠르게 증가하고 있다. 지난 한 달간 배민 장보기·쇼핑을 찾은 방문자는 약 563만 명으로 전년 동기 대비 30% 성장했다.

배민은 신선 식품의 품질과 신선도를 집중 관리해 고객에게 높은 품질을 제공하는 전략이 호응을 얻었다고 분석했다. 배민B마트는 고객들이 필요할 때 더 자주 찾는 장보기 플랫폼으로 거듭나기 위해 계란, 우유, 정육, 야채 등 필수 식재료와 신선식품, 생필품 카테고리를 강화했다. 특히 퀵커머스가 비싸다는 인식을 개선하기 위해 '최저가도전', '타임특가' 프로모션 등을 공격적으로 진행해 가격 경쟁력도 갖췄다는 평가를 받았다. 이외에도 배민B마트는 제철 신선식품, 전통주 등 타 서비스와는 차별화된 상품 카테고리를 구성해 고객들을 사로잡고 있다.

지난해 12월에는 장보기 대표 품목인 우유나 라면의 경우 각각 전월 대비 17.2%, 14.2% 판매량이 늘었고, 생수(8.0%), 계란(7.6%), 화장지(7.0%)도 주문이 증가했다.

지난달 시작한 익일 예약 배달도 고객에게 좋은 반응을 얻고 있다. 익일 예약 배달 서비스와 함께 배민B마트 예약 주문도 늘어나 1월 1, 2주차 당일 예약주문은 12월 4, 5주차 대비 23%, 익일 예약주문은 103% 증가했다.

이효진 우아한형제들 커머스부문장은 "지속적인 인프라 확장과 상품 카테고리 증대로 12월 역대 최대 실적을 달성해 메인 장보기 채널로 발돋움할 수 있었다"며 "30분 내외의 즉시 배달은 물론 원하는 시간에 맞춰 배달하는 예약 배달 등으로 현재의 장보기 쇼핑의 판도를 바꿔나갈 것"이라고 말했다.





