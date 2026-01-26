본문 바로가기
취약계층에 전통 혼례·돌잔치 무료 지원…내달 25일까지 모집

이종길기자

입력2026.01.26 10:29

국가유산진흥원, 혼례 예순 쌍·돌잔치 서른 팀 선정
예식비·상차림·앨범 제작 등 비용 전액 부담

취약계층에 전통 혼례·돌잔치 무료 지원…내달 25일까지 모집
국가유산진흥원은 사회적 배려 대상자에게 전통 혼례와 돌잔치를 무료로 지원하는 사업의 참여자를 다음 달 25일까지 모집한다고 26일 밝혔다.


지원 규모는 전통 혼례 예순 쌍과 돌잔치 서른 팀으로, 기초생활수급자, 장애인, 다문화 가정, 한부모 가족 등이 대상이다. 선정되면 서울 중구 '한국의집'에서 행사를 치르며 장소 대관부터 상차림, 한복 대여, 메이크업, 사진 촬영 및 앨범 제작 등의 비용 전액을 지원받는다.

진흥원은 거동이 불편하거나 이동이 어려운 이들을 위한 '찾아가는 돌잔치'도 운영한다. 전국의 한부모가족 복지시설과 영아원 등 열다섯 곳을 직접 방문해 전통 돌잔치 상차림과 기념 촬영 등을 지원한다.


참여 희망자는 국가유산진흥원 누리집을 통해 신청하면 된다.


이귀영 원장은 "2024년부터 120쌍의 혼례와 예순 팀의 돌잔치를 지원해왔다"며 "앞으로도 소외계층이 우리 전통문화를 누리도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
