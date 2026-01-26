20년 전통의 맛, 연천 ‘대원콩’으로 빚은 '선곡리 사랑나눔 두부축제' 개최

연천군 선곡리, 설맞이 가마솥 수제 두부 축제 2월 7일 개막

설 명절을 앞두고 가족과 이웃이 함께 따뜻한 정을 나누는 '2026년 선곡리 사랑나눔 두부축제'가 오는 2월 7일부터 8일까지 이틀간 연천군 군남면 선곡리 마을회관 앞에서 열린다.

'2025년 선곡리 사랑나눔 두부축제' 모습. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해로 20년 전통을 이어온 선곡리 마을 대표 설맞이 행사인 이번 축제는 선곡리 부녀회와 번영회가 주최·주관하고 연천군이 후원해 매년 설 명절을 앞두고 주민과 방문객이 함께 모여 나눔의 의미를 되새기는 자리로 마련되고 있다.

특히 이번 축제에서는 콩이 맛있기로 유명한 연천 '대원콩'을 사용해 가마솥에 콩을 푹 삶아 갓 만들어낸 전통 방식의 수제 두부를 선보인다. 기계 생산이 아닌 손맛으로 완성된 두부는 고소하고 깊은 풍미로, 설 상차림을 준비하는 방문객들에게 큰 인기를 끌 것으로 기대된다.

축제 기간 동안 방문객들은 연천 대원콩으로 현장에서 만든 두부를 시식·구매할 수 있다. 또한 행사 수익금은 마을 취약계층을 위한 설맞이 나눔 후원으로 전달돼, 명절의 따뜻한 의미를 더한다.

이와 함께 서리태콩, 순두부, 콩물, 두부스테이크 등 설 명절 선물과 제수용으로 활용하기 좋은 연천 지역 농산물과 가공식품 판매도 함께 진행된다.

선곡리 부녀회·번영회 관계자는 "설을 앞두고 가족이 함께 먹을 수 있는 안전하고 정성 가득한 먹거리를 준비했다"며 "20년 이상 이어져 온 가마솥 두부의 맛과 이웃 나눔의 정을 함께 느끼시길 바란다"고 전했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



