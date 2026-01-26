본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

메트라이프생명 360Health "계약 만기 후 2년 간 서비스 제공"

김민영기자

입력2026.01.26 10:19

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

만기 이후 2년까지 서비스 이용 가능
가입자 양가 부모·조부모까지 혜택 제공

메트라이프생명이 보험 계약 종료 후에도 최대 2년간 고객에게 서비스를 제공한다.


메트라이프생명은 자사가 제공하는 종합 건강관리 솔루션 '360Health'가 고객을 위한 혜택을 이 같이 업그레이드했다고 26일 밝혔다.

메트라이프생명 360Health "계약 만기 후 2년 간 서비스 제공"
AD
원본보기 아이콘


업계 최초로 360Health 서비스 제공 기간을 보험 계약 만기 이후 2년까지로 확대했고, 업계 최대 범위 패밀리서비스를 통해 가입자의 양가 부모 및 조부모까지 혜택을 제공한다.


메트라이프생명은 가입한 보험 계약(미니보험 및 소멸성 보험 제외)이 만기가 된 경우에도 계약자의 동의하에 만기일 이후 2년 동안 360Health 스탠다드 헬스케어 서비스를 제공한다. 이는 보험 계약 종료 이후에도 고객들의 건강한 삶을 지원하기 위해서다.


또한 360Health는 가입자 본인은 물론 배우자의 직계 존비속까지 혜택을 누릴 수 있는 업계 최대 범위의 패밀리 헬스케어 서비스도 제공하고 있다. 건강검진, 병원 예약, 전문 의료 상담 등의 서비스를 가입자와 배우자, 자녀는 물론 양가 부모 및 조부모까지 가족 모두가 이용할 수 있다.

해외 의료 서비스도 강화됐다. 이 서비스 역시 양가 부모까지 이용이 가능하다. 중입자 치료는 국내 치료 기관이 제한적이기 때문에 국내에서 치료를 받기 위해서는 수개월 이상 대기해야 한다. 하지만 360Health 서비스는 제휴를 통해 일본에서만 가능한 고난도 중입자 치료 서비스를 받을 수 있도록 해 고객의 치료 가능성을 한 단계 끌어올렸다. 아울러 해외 단기 체류 시 해외 유명 병원 예약부터 현지 통역, 입원 절차 지원, 에어 앰뷸런스 이송까지 전 과정을 지원한다.


또한 360Health에는 업계 최초로 한방내과 등 8개 진료 과목별 한방의료기관 검색이 가능하며, 필요시 전문 상담원의 예약 대행도 지원한다.


2018년 메트라이프 아시아에서 시작된 종합 건강관리 서비스 360Health는 한국뿐 아니라 호주, 방글라데시, 중국, 네팔, 아랍에미리트에서도 각 나라에 맞게 서비스를 출시했다. 메트라이프 원 앱과 온라인 플랫폼에서 이용할 수 있고, 사용자는 어디서나 다양한 건강 및 웰니스 서비스를 편리하게 이용할 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기