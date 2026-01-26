채만식 '탁류' 초판본, 국립한글박물관 품으로…올해 '기증의 해' 선포

작가 인장 '만식' 선명한 1939년 원본

훈민정음 580돌 등 맞아 범국민 기증 운동

채만식(1902∼1950)의 소설 '탁류(濁流)' 초판본이 국립한글박물관에 보관된다.

국립한글박물관은 지난해 '탁류' 초판본을 비롯해 한글의 역사와 조형적 가치를 보여주는 중요 자료 172점을 기증받았다고 26일 밝혔다.

'탁류'는 일제강점기 조선의 암울한 현실과 타락한 세태를 풍자한 리얼리즘 문학의 정수다. 이번 초판본은 1939년 박문서관에서 간행된 것으로, 1937년부터 이듬해까지 조선일보에 연재된 내용을 묶은 단행본이다. 판권지(책의 출판 사항을 적은 면)에 저자의 이름인 '만식(萬植)'이라는 도장이 찍혀 있어 자료적 가치가 매우 높다. 보존상태 또한 양호해 근대 문학 연구와 출판문화사 연구에 중요한 사료가 된다고 평가받는다.

조선 후기 불교 의례와 한글의 쓰임새를 엿볼 수 있는 '진언집(眞言集·1800년 망월사 간행)'과 한국 현대 글꼴 디자인의 선구자로 꼽히는 김진평(1949∼1998)의 타이포그래피 작품, 근대 국어운동의 흐름을 증언하는 한글 배지 등도 기증 목록에 이름을 올렸다.

박물관은 이번 기증을 기점으로 올해를 '한글문화유산 기증의 해'로 선포하고, 공격적인 유물 확보에 나설 계획이다. 올해는 훈민정음 반포 580주년, '가갸날(한글날의 시초)' 제정 100주년, 시각장애인을 위한 '훈맹정음' 반포 100주년이 겹치는 상징적인 해이기도 하다.

박물관 관계자는 "기증의 가치를 알리는 홍보 만화를 제작해 배포하고, 기존 기증자들에 대한 예우를 강화하는 '기증자의 날' 행사를 운영할 계획"이라며 "범국민적인 기증 문화를 확산하겠다"고 밝혔다.

박물관이 2014년 개관 뒤 기증받은 유물은 국가등록문화유산인 '송기주 네벌식 타자기'와 '한글점자 훈맹정음 점자표' 등을 포함해 약 3만 점에 달한다.

강정원 관장은 "한글의 과거와 현재, 미래를 잇는 연결고리는 결국 소중한 자료들의 수집에서 시작된다"며 "기념비적인 해를 맞아 개인의 소장품이 모두의 유산으로 거듭나도록 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 당부했다.





