카리스마도 경제문제에 휘청…다카이치 지지율 10%p 급락

취임 이래 70% 고공행진…첫 급락

日 언론 "고물가 불안 속 조기총선 영향"

취임 이래 연일 고공 행진하던 다카이치 사나에 일본 총리 내각 지지율이 급락했다. 중의원 해산과 총선 등에 대한 피로감과 함께, 고물가에 따른 경제 불안이 지지율 하락의 배경으로 분석된다.

마이니치신문은 지난 24~25일 실시한 전국 여론 조사에서 다카이치 내각 지지율이 직전 조사(67%) 대비 10%포인트 하락한 57%를 기록했다고 26일 보도했다. 내각을 지지하지 않는다는 답변은 같은 기간 7%포인트 늘어난 29%였다.

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리가 발언을 경청하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

비슷한 시기 발표된 다른 주요 언론 여론조사에서도 지지율 하락세가 관측된다. 니혼게이자이신문(닛케이)이 TV 도쿄와 지난 23~25일 실시한 여론조사에서 다카이치 내각의 지지율은 67%로, 지난해 12월 조사 대비 8%포인트 내렸다. 같은 기간 요미우리신문과 닛테레뉴스(NNN)이 시행한 여론조사에서도 지지율은 직전 조사 대비 4%포인트 떨어진 69%였다.

다카이치 내각이 지난해 10월 발족 이래 줄곧 70%대 지지율을 기록했다는 점에서 이번 지지율 하락은 이례적이다. 1년 3개월밖에 안 된 중의원을 해산하고 다음 달 8일 조기 총선을 치르겠다고 결정하면서, 이에 대한 피로감이 작용한 것으로 보인다. 마이니치 여론조사에서도 중의원 해산을 긍정적으로 평가한다는 응답은 27%에 그쳤다. 반면, 긍정적으로 평가하지 않는다는 답변은 41%에 달했다.

이는 고물가 등 경제 불안에서 나온 답변이라는 분석이 나온다. 요미우리 여론 조사에서 '중의원 선거에서 특히 중시하는 정책이 있는가'라는 질문에는 '경기와 물가 상승 대책'이라는 답변이 89%로 가장 높은 비중을 차지했다.

이런 가운데 조기 총선으로 '2026년도 예산안' 처리에 차질이 생길 수 있다는 지적도 제기됐다. 요미우리신문은 "통상 정기국회 소집과 동시에 예산안이 제출되는 것이 관례지만, 중의원 해산을 고려하면 예산안 제출은 2월 중순, 국회 통과는 4월로 미뤄질 가능성이 크다"며 "이와 함께 중의원 의원 정수 삭감 법안 등 그간 논의되던 법안들도 폐기될 위기에 처했다"고 지적했다.

여야는 모두 고물가 완화 정책을 총선 공약으로 내걸며 민심 진화에 나서는 모습이다. 야당 '중도개혁 연합'이 식료품에 붙는 소비세 영구 폐지를 내건 가운데, 다카이치 내각의 자민당도 식료품 소비세 2년간 한시 폐지를 검토하겠다고 발표했다. 여태 자민당이 세수 확보를 위해 소비세 감세에 신중했던 만큼, 파격적인 행보다. 다카이치 총리가 내건 재정 확대 기조를 뒷받침하겠다는 뜻으로 풀이된다.

다만 이를 둘러싼 여론은 엇갈리고 있다. 닛케이 여론조사에서 소비세 폐지와 관련해 '재원을 확보하기 위해 세율을 유지해야 한다'는 응답이 59%였고, '적자 국채를 발행해서라도 세율을 내려야 한다'는 답변은 31%에 그쳤다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>