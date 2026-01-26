부산 여울유치원, ‘대한민국 우수교육시설’ 최우수상 수상

친환경 설계·안전 중심 공간 구성 높이 평가… 부산 유아교육 환경 우수성 전국에 알려

부산 강서구 에코델타시티에 위치한 여울유치원이 '2025년 대한민국 우수교육시설' 공모에서 최우수상을 받았다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 여울유치원이 실내외 공간을 유기적으로 연계하고, 안전을 최우선으로 고려한 동선 설계와 친환경 건축 요소를 적극 도입한 점을 높이 평가받아 이번 공모에서 최우수상의 영예를 안았다고 26일 전했다.

'대한민국 우수교육시설'은 교육부와 관계 기관이 공동 주관하는 공모로, 전국 교육시설을 대상으로 교육환경의 우수성, 공간 구성의 창의성, 안전성, 친환경성, 교육적 가치 등을 종합 평가해 선정하는 권위 있는 상이다.

여울유치원은 지난해 3월 에코델타시티 내 공립 단설 제1호 유치원으로 개원, 현재 17학급 270여명의 원아가 재원 중이다. 유아의 자율성과 창의성을 키울 수 있도록 실내외 공간을 자연스럽게 연결하고, 안전 중심 설계를 적용한 점이 특징이다.

지난 21일 서울 코엑스에서 열린 시상식에서는 여울유치원을 비롯한 최우수 3개교와 우수학교에 대한 시상이 진행됐다. 이번 수상을 통해 부산의 유아교육 환경과 공공교육 인프라의 우수성이 전국적으로 알려지는 계기가 됐다.

여울유치원 권말순 원장은 "유아의 전인적 성장과 놀이·배움이 공존하는 교육 방향에 맞춰, 함께 만들어 가고 성장하는 교육공동체를 조성해 나가겠다"고 말했다.

김석준 교육감은 "이번 수상은 아이들을 중심에 둔 교육환경 조성을 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



