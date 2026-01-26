본문 바로가기
50대 보편적 학습권 보장 나선 광명시…'평생학습지원금' 30만원 지원한다

정두환기자

입력2026.01.26 13:44

올해 2500명 대상…평생학습기관·서점 이용
朴 시장 "나이·환경 제약 없는 배움 기반 확대"

경기도 광명시가 인생 2막을 준비하는 50대의 재도전을 위한 학습권 보장을 지원한다.

50대 보편적 학습권 보장 나선 광명시…'평생학습지원금' 30만원 지원한다
광명시는 오는 3월 3일부터 13일까지 11일간 '2026년 광명시민 평생학습지원금' 신청을 받는다고 26일 밝혔다.


평생학습지원금은 광명시가 생애전환기를 맞은 50대 시민에게 소득·배경과 관계없이 보편적 학습권을 보장하기 전국 지방자치단체 중 최초로 2023년부터 도입한 제도다. 당초 '50세' 시민을 대상으로 한 지원금을 지난해부터는 '50대'로 확대했다.

박승원 광명시장은 "배움은 선택이 아닌 누구에게나 보장돼야 할 기본권"이라며 "시민이 나이나 환경의 제약 없이 언제든지 배움을 이어갈 수 있도록 평생학습 기반을 더욱 탄탄히 만들어가겠다"고 말했다.


지원금은 생애 1회 1인당 30만원의 평생학습이용포인트 형태로 지급된다. 신청 대상은 1967년 1월 1일부터 1976년 12월 31일 사이에 출생한 시민이다. 광명시에 1년 이상 계속 거주했거나, 거주기간을 합산해 5년 이상 거주하고 있어야 한다.


올해 지원 대상은 2500명이다. 59세(1967년생)는 올해가 마지막 지원 대상임을 고려해 우선 선정하며, 1968~1976년생은 무작위 추첨으로 대상자를 선정한다.

희망자는 '광명시민 평생학습지원금' 홈페이지에서 회원 가입한 후 신청하거나, '현대이지웰' 앱을 내려받아 회원가입 후 신청하면 된다. 선정 결과는 4월 9일 개별 문자로 안내한다.


지급받은 지원금은 10월 31일까지 사용해야 한다. 기한 내 사용하지 않은 포인트는 자동 소멸한다.


지급된 포인트는 광명시 관내에서 성인 대상 평생학습 프로그램을 유료로 운영하는 기관과 서점에서 사용할 수 있다. 전국 대학 부설 평생교육원, 서울시 50플러스센터, 경기도 평생교육이용권 사용기관 등 일부 관외 기관에서도 사용이 가능하다. 자세한 내용은 광명시민 평생학습지원금 상담센터로 문의하면 안내받을 수 있다.


한편 시는 지난해 10월 13일부터 11월 30일까지 광명시민 평생학습지원금 이용자를 대상으로 만족도 조사를 실시한 결과, 응답자 642명 중 98%인 629명이 '만족한다'고 응답하며 정책에 대한 높은 체감도를 보였다. 특히 응답자의 95.7%는 '앞으로도 평생학습에 계속 참여할 의향이 있다'고 답해, 지원금이 지속적인 학습 참여로 이어지는 효과를 거두고 있는 것으로 분석됐다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
