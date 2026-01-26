예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정

예비입찰 23일 마감…대주주 적격성 등 사전심사

MG손해보험 가교보험사인 예별손해보험의 공개매각을 위한 예비입찰에 총 3개사가 인수의향서를 제출했다고 예금보험공사가 26일 밝혔다.

예보는 지난 23일 예별손보 공개매각을 위한 예비입찰을 마감했으며 3개사의 인수의향서가 접수됐다고 했다.

예보는 법률자문사(법무법인 광장), 매각주관사(삼정KPMG)을 통해 예비입찰에 참여한 3개사를 대상으로 대주주 적격성 등 사전심사와 인수의향서 평가를 실시할 예정이다.

이달 말까지 평가한 뒤 결격사유가 없는 지원자를 예비인수자로 선정하고 약 5주간의 실사와 본입찰에 참여할 기회를 부여할 예정이다.

본입찰 일정은 예비인수자의 실사 종료 이후 오는 3월 말까지 추진할 예정이다.

금융당국은 적합한 인수후보자가 없을 경우 예별손보가 관리 중인 보험계약을 5대 손해보험사(삼성화재, 현대해상, DB손해보험, KB손해보험, 메리츠화재)로 이전할 방침이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



