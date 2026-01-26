본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

예별손보 매각 예비입찰 3개사 참여…1월말 예비인수자 선정

문채석기자

입력2026.01.26 10:05

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예비입찰 23일 마감…대주주 적격성 등 사전심사

MG손해보험 가교보험사인 예별손해보험의 공개매각을 위한 예비입찰에 총 3개사가 인수의향서를 제출했다고 예금보험공사가 26일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

예보는 지난 23일 예별손보 공개매각을 위한 예비입찰을 마감했으며 3개사의 인수의향서가 접수됐다고 했다.

예보는 법률자문사(법무법인 광장), 매각주관사(삼정KPMG)을 통해 예비입찰에 참여한 3개사를 대상으로 대주주 적격성 등 사전심사와 인수의향서 평가를 실시할 예정이다.


이달 말까지 평가한 뒤 결격사유가 없는 지원자를 예비인수자로 선정하고 약 5주간의 실사와 본입찰에 참여할 기회를 부여할 예정이다.


본입찰 일정은 예비인수자의 실사 종료 이후 오는 3월 말까지 추진할 예정이다.

금융당국은 적합한 인수후보자가 없을 경우 예별손보가 관리 중인 보험계약을 5대 손해보험사( 삼성화재 , 현대해상 , DB손해보험 , KB손해보험, 메리츠화재)로 이전할 방침이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기