한국만화영상진흥원, 국비 73억 확보…창작 지원 및 인력 양성

박혜숙기자

입력2026.01.26 10:05

경기 부천시는 한국만화영상진흥원이 문화체육관광부·중소벤처기업부 등으로부터 정부 예산 약 73억원을 확보했다고 26일 밝혔다.


시는 이를 통해 정부 6대 핵심 전략 'ABCDEF(인공지능 AI·바이오 Bio·콘텐츠 Contents·방산 Defense·에너지 Energy·제조업 Factory)' 중 콘텐츠 분야 육성을 지역 핵심 산업으로 육성하고, 만화 콘텐츠 산업 기반을 더욱 공고히 할 계획이다.

한국만화영상진흥원 전경. 부천시 제공

이번 예산 확보는 정부의 콘텐츠 산업 중점 육성 정책 방향과 부천시·한국만화영상진흥원이 만화·웹툰 분야에서 쌓아온 전문성이 결합한 결과라고 시는 설명했다. 시는 그동안 만화 도시의 정책 기조 아래 웹툰융합센터 운영, 지역 창작자 육성과 K-콘텐츠 산업화에 집중해 왔다.


확보한 국비는 만화·웹툰 창작 지원사업, 만화 콘텐츠 산업 기반 조성, 전문 인력 육성 등에 사용된다. 이를 통해 창작자와 기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 만들고, 지역 기반 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장 가능성을 높일 계획이다.



한편 한국만화영상진흥원은 이날 오후 2시 웹툰융합센터 1층 컨벤션홀에서 '2026 지원사업 설명회'를 연다. 국비 사업의 구체적 추진 계획과 세부 지원 내용, 참여 절차 등을 안내하고 창작자와 기업의 이해도를 높이기 위한 현장 질의응답도 진행한다.

조용익 부천시장은 "앞으로 관계기관과 긴밀히 협력해 만화·웹툰 분야에 특화된 지역 산업인프라를 강화하고, 해당 산업 생태계 저변을 확대하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
