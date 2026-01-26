본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 올 상반기 1600억원 '중소기업 육성자금' 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.26 10:04

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트 '대전비즈'서 신청

대출이자 보전·저리 대출로 중소기업 안정 기대

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전시가 올해 상반기에 지역 중소기업의 자금조달 부담을 완화하고 시설 투자, 기술력 제고 등의 경영활동에 집중할 수 있도록 1600억 원 규모의 중소기업 육성자금을 집중 지원한다.


자금 신청은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트 '대전비즈'에서 하면 된다. 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.

중소기업 육성자금 지원사업은 대출에 대한 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 융자하는 사업이다.


이번 공고에는 일반 경영안정자금 외에도 신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증, 시설자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금, 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금으로 구성돼 있어 대출이자 차액 보전 및 저리 대출을 통해 중소기업들이 자금 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다.


대전시는 올해부터 변화하는 경영 환경에 맞춰 우대금리 지원 대상을 대폭 확대했다. 기존 대상에 더해 ▲평촌산단 입주기업 ▲일자리 으뜸 기업 ▲양육 친화 기업 ▲재해중소기업 ▲대전투자금융(주) 출·투자기업 ▲대전시 실증-기보 사업 참여기업 등이 새롭게 포함돼 지역 기업들의 자생력 강화를 돕는다.

박종복 대전시 기업지원국장은 "지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다"며 "설 명절을 앞두고 자금 수요가 몰리는 시기에 적기 지원을 통해 지역 중소기업들이 경영 위기를 극복하고 재도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기