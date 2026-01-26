한국오라클, 골프 IT 플랫폼 스마트스코어에 클라우드 서비스 제공

한국오라클은 국내 골프 IT 플랫폼 스마트스코어의 전사 시스템을 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)로 전환했다고 26일 밝혔다.

한국오라클에 따르면 이번 전사 시스템 전환을 통해 스마트스코어의 고객 대상 전사자원관리(ERP)를 비롯한 서비스 운영 시스템의 성능을 30% 높이고 운영 비용을 60% 절감했다. 스마트스코어의 골프장 ERP는 예약, 주문, 정산 등 골프장 운영 전반을 통합할 수 있는 솔루션으로 데이터베이스 성능이 핵심이다. 이에 스마트스코어는 클라우드 기반에 성능, 가용성, 비용 효율성, 매끄러운 데이터 관리 기능을 갖춘 OCI 도입을 결정했다.

아울러 스마트스코어는 오라클의 OCI 컴퓨트(OCI Compute)와 OCI 스토리지(OCI Storage) 등을 활용해 안정적이고 확장 가능한 인프라를 구축하고 MySQL 히트웨이브를 통해 데이터 관리 효율성을 높였다. 관리 복잡성을 줄이고 민첩성 확보를 목적으로 오라클 쿠버네티스 엔진(Oracle Kubernetes Engine)을 통한 스마트스코어의 ERP 애플리케이션을 컨테이너 기반으로 운영 및 배포하기도 했다.

위장영 한국오라클 테크클라우드 사업부 부사장은 "스포츠 산업 전반에서 비용 부담이 증가하고 고객 요구와 디지털 환경에 대한 기대가 빠르게 변화하고 있다"며 "기업의 유연한 대응이 요구되는 추세인데 OCI는 성능, 보안, 비용, 효율성 등을 제공한다"고 설명했다. 스마트스코어 관계자는 "OCI 도입으로 운영을 효율화하고 자원 관리를 최적화해 향상된 고객 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로 OCI를 활용해 빅데이터 분석 환경을 고도화하고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 실시간 인사이트를 확보하겠다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



