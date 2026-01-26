본문 바로가기
경남권 정책 네트워크 '경남시대포럼' 발기인 대회 개최

영남취재본부 주소은기자

입력2026.01.26 10:48

산업·교육·행정·AI 전략 육성…청년 정책 발굴·소외계층 봉사활동 전개

경남권 지역 발전을 위한 지역 시민사회 모임인 '경남시대포럼'이 발기인대회를 열고 본격적인 활동에 들어간다.


경남시대포럼(상임대표 김병조)은 지난 23일 창원시 상남동 사무실에서 각 분야 전문가 30여 명이 참석한 가운데 발기인대회를 개최했다고 26일 밝혔다.

'경남시대포럼' 발기인대회 .사진 경남시대포럼

이 단체는 지방분권 시대를 맞아 경남 지역의 산업·교육·행정 혁신과 지역 맞춤형 인공지능(AI)전략 육성 및 청년세대를 위한 정책 발굴과 지역 소외계층을 위한 봉사활동 등 경남 메가시티 지방시대를 대비해 지역이 직면한 과제에 선제적으로 대응한다는 게 창립 취지다.


이를 위해 수도권 집중 현상에 대응하는 차원의 정책 및 토론, 세미나, 포럼 등을 개최해 지역 발전을 위한 정책연구 및 대안 제시 등을 통해 경쟁력을 높인다는 구상이다.


경남시대포럼 초대 상임대표는 김병조 에이블건설㈜ 대표가 맡고 회원은 지역 경제·문화·교육·종교 등 각 분야별 전문가들로 이루어진다.

김병조 상임대표는 "모든 분들이 서로 이해·양보·배려를 통해 화합하고, 모두가 참여하는 쌍방향 소통을 만들어가겠다"며 "형식에 얽매이지 않는 자유로운 토론을 통해 사회적 연결 네트워킹의 역할을 다하는 포럼이 되겠다"고 밝혔다.


그러면서 "빠른 시일 내 더 다양한 전문가들을 모시고 공식 출범을 갖고 취지와 목적에 맞는 내실 있는 정책 네트워크 포럼이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
