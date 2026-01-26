본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, 상상누리터 9호점 '와부드림센터' 개소

이종구기자

입력2026.01.26 10:03

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화·예술·교육 연계한
맞춤형 아동돌봄 프로그램 운영

경기 남양주시는 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 아홉 번째 남양주형 초등돌봄센터의 개소를 공식화했다고 26일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

상상누리터 와부드림센터는 지역 중심의 돌봄체계를 강화하고, 아동이 안전하게 성장할 수 있는 생활 밀착형 돌봄 공간을 확대하기 위한 목적으로 조성됐다.


이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 시의원, 지역 인사, 센터 관계자, 학부모 등 70여 명이 참석했으며, △축도 △시장 인사말씀 △기념촬영 등 순으로 진행됐다.

와부드림센터는 기독교대한감리회 제자교회가 위탁 운영하며, 문화·예술·교육 등 다양한 분야를 아우르는 맞춤형 프로그램을 통해 아동의 욕구를 반영하고 있다. 또한 휴먼북라이브러리 등 지역 내 인적자원을 연계해 지역 돌봄체계를 구축하고 있다.


주광덕 시장은 "아이들 동선에 맞춘 남양주형 밀착 돌봄 센터 '상상누리터' 운영을 통해 관내에서 생활하는 아이들만큼은 시가 책임지고 안전하게 돌보겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 지난 25일 와부읍 '상상누리터 와부드림센터' 개소예배에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

시는 향후 상상누리터 와부드림센터를 지역 돌봄의 거점으로 삼아 △방과후 돌봄 공백 해소 △부모의 양육 부담 경감 △지역사회의 자발적 돌봄 참여 확산 등 지역 맞춤형 돌봄 환경을 조성해 나갈 방침이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기