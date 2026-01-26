본문 바로가기
동양생명 임직원, '4648시간의 나눔 활동'

김민영기자

입력2026.01.26 10:03

전년 대비 임직원 봉사시간 29% 증가

동양생명이 임직원 나눔 활동을 통해 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.


동양생명은 지난해 임직원들의 봉사활동 시간이 전년과 견줘 29% 늘어난 총 4648시간을 기록했다고 26일 밝혔다.

동양생명이 4648시간의 나눔활동으로 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.

동양생명이 4648시간의 나눔활동으로 사회적 가치 창출에 앞장서고 있다.

동양생명은 지난해 5월 ESG 경영 실천의 일환으로 서울 보라매공원에 약 214평 규모의 친환경 어린이 정원 '두 번째 수호천사의 정원'을 조성했다. 정원은 돌·나무·풀·꽃 등 자연 소재를 적극적으로 활용해 아이들이 자연과 교감하며 건강하게 성장할 수 있도록 설계됐다. 동양생명은 정원 조성 공로를 인정받아 지난해 12월 서울특별시장 표창을 수상했다.


지역사회와의 연계 활동도 꾸준히 이어갔다. 지난해 1월 설 명절을 맞아 독거 어르신 약 100명에게 한파 대비 용품을 전달했다. 작년 10월에는 성대규 대표이사를 포함한 수호천사 봉사단이 영등포 쪽방상담소를 찾아 어르신 300명에게 건강식을 제공하고, 닭곰탕·삼계탕 등 영양 간편식이 담긴 박스 100개를 별도로 전달하기도 했다.


동양생명의 나눔 활동은 단순한 기부를 넘어 지역사회와의 연계를 강화하는 형태로 진행되고 있다. 동양생명은 우리금융그룹 편입 이후 청소년 한부모 가정의 자립을 지원하는 'With우리 수호천사 프로젝트'를 시작하며, 홀트아동복지회에 3억 원의 지원금을 전달했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
