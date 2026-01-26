SK쉴더스, 글로벌 보안 콘퍼런스서 EV 충전기 취약점 제보

‘폰투온 오토모티브 2026’ 참가

SK쉴더스는 글로벌 보안 해킹 콘퍼런스 '폰투온 오토모티브 2026'에 참가해 그리즐이(Grizzl-E)의 전기차 충전기 해킹에 성공했다고 26일 밝혔다.

폰투온 오토모티브는 완성차, 차량용 인포테인먼트 시스템, 전기차 충전기 등 차량 관련 시스템 전반을 대상으로 취약점을 검증하는 글로벌 보안 해킹 콘퍼런스다. 전 세계 보안 연구자들이 최신 소프트웨어와 하드웨어에서 발견한 미공개 취약점을 직접 시연하고 제보함으로써 자동차 사이버보안 강화에 기여하고 있다. 이번 행사는 지난 21일부터 23일까지 일본 도쿄에서 개최됐다.

글로벌 보안 해킹 콘퍼런스 ‘폰투온 오토모티브(Pwn2Own Automotive) 2026’에 참가한 SK쉴더스 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. SK쉴더스 AD 원본보기 아이콘

SK쉴더스 화이트 해커 그룹인 EQST(이큐스트)는 전기차 홈 및 상업용 충전기를 설계·제조·공급하는 그리즐이의 전기차 충전기 스마트 40A 모델에서 보안 취약점을 발견했다. EQST가 제보한 이번 취약점은 전기차 충전 인프라의 보안 수준을 강화하는 데 기여하는 의미 있는 성과로 평가된다.

SK쉴더스 관계자는 "이번 폰투온 참가와 성과를 통해 자동차 산업의 전동화와 소프트웨어 중심 전환 속에서 사이버보안 중요성이 더욱 커지고 있음을 확인했다"며 "앞으로도 EQST의 글로벌 보안 연구 무대에서 축적한 경험을 바탕으로, 다양한 산업의 사이버 보안 수준을 높이는 데 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>