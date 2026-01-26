본문 바로가기
런드리고, 주말 한파에 이불·생활빨래 주문량 24% 증가

최호경기자

입력2026.01.26 09:56

영하 3도 미만 시 이불 수거량 23% 증가

의식주컴퍼니의 비대면 모바일 세탁 서비스 런드리고는 최근 한파 영향으로 이불·생활빨래 주문량이 1월 일평균 대비 최대 24% 증가했다고 26일 밝혔다.


런드리고는 체감온도 영하 20도까지 떨어지는 강력한 한파가 지속되면서 가정 내 세탁기 결빙, 배수관 역류 등 세탁 불편으로 인해 수건, 속옷, 잠옷 등 생활빨래와 부피가 큰 이불 세탁 주문이 대폭 늘었다고 설명했다.

런드리고는 최근 한파 영향으로 이불·생활빨래 주문량이 1월 일평균 대비 최대 24% 증가했다고 밝혔다. 의식주컴퍼니

생활빨래 주문량은 1월 초 대비 약 10% 증가세를 보였고, 주말 한파가 겹친 지난 18일에는 월평균 대비 24%까지 치솟았다고 했다. 소비자들이 한파에 가장 민감하게 반응하는 품목은 이불로 나타났다. 기온이 영하 3도 미만으로 떨어진 날에는 이불 세탁 주문량이 영상 기온일 때 보다 약 23% 급증한 것으로 집계됐다.


홍정기 런드리고 스마트팩토리 서비스 총괄 리더는 "한파 속에서도 세탁 공백 없이 고객의 위생과 편의를 지원하기 위해 서비스 품질 강화를 지속해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
