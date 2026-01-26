크래프톤, 주한인도대사와 환담…기술 협력·투자 확대 논의

AI·콘텐츠·엔터 등 현지 기술협력 논의

1兆 '유니콘 그로쓰 펀드'로 투자 확대

크래프톤은 고랑랄 다스 주한인도대사와 인도 시장에서의 기술 협력 및 투자 확대 방안을 논의했다고 26일 밝혔다.

장병규 크래프톤 의장(왼쪽)과 고랑랄 다스 주한인도대사가 악수하고 있다. 크래프톤 제공

지난 23일 서울 강남구 크래프톤 사옥에서 진행된 환담에는 다스 대사를 비롯해 니시 칸트 싱 주한인도부대사, 장병규 크래프톤 이사회 의장, 김낙형 크래프톤 인도·이머징 마켓 사업이사가 참석했다.

이들은 인공지능(AI), 콘텐츠, 디지털 엔터테인먼트 등 핵심 기술 분야와 관련해 인도 기술 산업과 스타트업 생태계의 현황을 공유하고, 민간 기업 차원의 협력·투자가 인도 사회와 산업 전반에 기여할 수 있는 방안에 대해 의견을 나눴다.

특히 크래프톤이 네이버, 미래에셋그룹과 함께 조성을 추진 중인 1조원 규모의 '크래프톤-네이버-미래에셋 유니콘 그로쓰 펀드'를 중심으로 인도 기술기업과 스타트업에 대한 중장기 투자 방향을 논의했다. 크래프톤은 이 펀드를 통해 주요 기술기업에 대한 투자를 이어가고, 인도 시장에서 기술과 산업을 잇는 협력 기회를 지속해서 모색할 계획이다.

다스 대사는 "인도는 글로벌 기술 혁신의 핵심 거점으로 빠르게 성장하고 있으며, 한국 기업들이 인도 시장을 중심으로 장기적인 협력과 투자를 확대하고 있다는 점은 매우 뜻깊다"며 "크래프톤을 포함한 민간 기업 주도의 투자가 인도 기술기업과 스타트업이 성장하고 글로벌 시장으로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

장병규 의장은 "크래프톤에 인도는 단순한 해외 매출 시장이 아닌 '배틀그라운드 모바일 인도'를 통해 현지에서 신뢰와 입지를 구축해 온 전략적 파트너 국가"라며 "유니콘 그로쓰 펀드는 이러한 경험을 바탕으로 게임을 넘어 다양한 산업 영역에서 인도 유망 기업과의 협력을 확대해 나가기 위한 출발점"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



