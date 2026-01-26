신한투자증권, 임직원 연탄 나눔 봉사활동

신한투자증권은 지난 23일 서울 서대문구 홍제동 개미마을에서 임직원 연탄나눔 봉사활동 '따뜻한 겨울나기'를 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 봉사활동은 2025년 업적평가대회 운영 과정에서 절감된 비용을 기부금으로 조성해, 이를 임직원 참여형 봉사활동과 연계한 사회공헌 프로그램이다. 이선훈 대표를 비롯한 임직원들은 에너지 취약계층 5가구에 총 1000장의 연탄을 직접 전달하며 겨울철 난방에 어려움을 겪는 이웃들의 생활 여건을 살폈다.

이선훈 대표를 비롯한 신한투자증권 임직원들이 지난 23일 서울 서대문구 홍제동 개미마을에서 임직원 연탄나눔 봉사활동에 참여하고 있다. 신한투자증권

신한투자증권은 매년 전사 업적평가대회를 통해 우수 성과를 공유하는 한편, 행사 간소화를 통해 절감된 비용을 사회적 가치로 환원해 오고 있다. 올해 역시 해당 기부금은 연탄 지원을 비롯해 난방비, 난방용품, 노후 보일러 교체 등 취약계층의 겨울철 생활 안정을 위한 다양한 지원에 활용될 예정이다.

신한투자증권 관계자는 "임직원이 함께 참여하는 봉사활동을 통해 나눔의 가치를 직접 체감하고, 기업의 사회적 책임을 실천하고자 했다"며 "앞으로도 금융의 본업을 넘어 지역사회에 실질적인 도움이 되는 ESG 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



