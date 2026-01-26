KGM, 설 맞이 '미라클 설 귀향 시승 이벤트' 실시

KG 모빌리티(이하 KGM)가 다가오는 설 명절을 맞아 귀성·귀향길 차량을 제공하는 '미라클 설 귀향 시승 이벤트'를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 시승 이벤트는 설 연휴 동안 KGM의 주요 모델을 직접 경험할 수 있도록 마련되었으며 무쏘, 무쏘 EV, 액티언 하이브리드, 토레스 하이브리드 등 4개 차종을 대상으로 진행된다.

당첨된 고객은 2월 14일부터 2월 18일까지 4박 5일간 해당 차량을 무상으로 체험할 수 있다.

KGM은 설 맞이 시승 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다. 사진은 이벤트 포스터. KGM AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트는 랜덤 언박싱 형식을 도입한 고객 참여형 프로그램으로 구성해 단순한 차량 시승을 넘어 즐거움과 기대감을 더한 것이 특징이다.

선정된 고객은 KGM 익스피리언스 센터 강남에서 대형 캡슐 머신을 통한 랜덤 추첨을 통해 시승 차량을 직접 뽑게 되며, 각 차량의 트렁크(데크)에는 한우, 굴비, 홍삼 세트, 송이버섯꿀, 과일 등 각기 다른 귀향 선물이 마련돼 명절 분위기를 한층 고조시킨다.

응모는 1월 26일부터 2월 6일까지 KGM 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지 또는 네이버폼을 통해 접수할 수 있으며, 만 26세 이상의 자동차 운전면허 소지자(운전 경력 1년 이상)라면 누구나 참여 가능하다. 당첨자는 2월 10일에 발표된다.

한편, 픽업 모델 '무쏘'와 '무쏘 EV'는 넉넉한 적재 공간과 뛰어난 활용성을 바탕으로 무거운 짐이나 레저 용품을 여유롭게 실을 수 있어 실용성을 중시하는 고객에게 안성맞춤이다.

액티언 하이브리드와 토레스 하이브리드는 전기차에 가까운 주행 퍼포먼스와 우수한 연비 효율을 갖춰 귀향길 장거리 이동 시에도 안정적이고 편안한 승차감을 제공하며, 넓은 실내 공간을 바탕으로 가족 이동 시 패밀리카로 활용하기에도 적합하다.

KGM 관계자는 "다가오는 설 명절을 맞아 즐겁고 색다른 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다"라며 "KGM과 함께 풍성한 명절을 맞으시길 바란다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>