하나증권, 신용 거래 혜택 이벤트…이자율 연 3.9%

하나증권은 오는 3월 27일까지 신용 거래 이자율을 연 3.9%로 낮춘 '신용 거래 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.

대상자는 이벤트 신청일 기준으로 지난해 10월 1일부터 신청일 전일까지 전체 계좌에서 신용거래 및 신용잔고 이력이 없는 비대면, 은행개설 계좌 보유 고객이다. 이벤트 참여 고객은 신용거래 이자율 연 3.9% 혜택을 최대 180일까지 적용받게 된다. 신용 거래는 주가상승이 예상될 경우 증권사로부터 필요한 만큼 투자자금을 빌려 국내주식을 매수하는 거래 방식을 가리킨다.

이와 함께 하나증권은 이벤트 기간 중 국내주식(ETF 제외)을 신용으로 매수한 고객을 대상으로 매수금액 구간에 따라 최대 10만원 상당의 국내주식 매수쿠폰을 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 하나증권 공식 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 확인할 수 있다.

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "최근 국내주식 거래가 활성화되면서 신용 거래가 증가하고 있어 신용 이자율을 할인하고 거래에 따른 혜택을 드리는 이벤트를 준비하게 됐다"며 "앞으로도 시장 흐름에 맞춘 다양한 이벤트를 지속적으로 마련할 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



